Bill Gates confessa teoria conspiratória pela qual sempre é parado na rua

Bill Gates, cofundador da Microsoft e filantropo reconhecido, tem sido alvo de várias teorias conspiratórias ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, também tem sido protagonista de histórias tão distorcidas que qualquer um pensaria que não são verdadeiras.

Para surpresa de muitos, de fato, aquela foto que circula na internet com um jovem Bill Gates sendo preso pela polícia de Albuquerque é 100% real. Mas para cada história autêntica, há toneladas de invenções que, em alguns casos, chegam a extremos.

Bill Gates, preso em Alburquerque, Novo México, em 1977 Internet

Algumas das teorias de conspiração mais absurdas envolvendo esse rapaz incluem a orquestração da pandemia de COVID-19 para seu próprio benefício econômico, a compra de terras agrícolas para ‘matar de fome’ a população americana e a implantação de microchips através das vacinas.

Foi precisamente sobre este último assunto que o filantropo acabou revelando uma das facetas mais curiosas e desconhecidas de sua vida privada: o que acontece quando um perfeito estranho que acredita em todas essas coisas o encontra na rua.

Bill Gates: “param-me na rua”

Numa recente entrevista no podcast The Rest Is Politics, Gates abordou essa teoria que o levou a ser confrontado na rua por completos estranhos que o acusam de usar esses microchips para monitorar e espionar cada habitante vacinado do planeta:

"Quase dá vontade de rir. Por que eu iria querer saber onde você está? Sério mesmo que é assim que passo meu tempo? Te seguindo? É como dizer que eu me beneficio das vacinas ou que as vacinas, em vez de salvar milhões de vidas, na verdade são ruins para as crianças."

O filantropo tem sido confrontado mais de uma vez por pessoas que acreditam que ele implantou microchips através das vacinas, uma ideia que ele considera "ridícula".

Outra teoria da conspiração que o persegue é a posse de terras agrícolas nos Estados Unidos. Gates possui uma pequena parcela (1/4000) das terras agrícolas do país, o que desencadeou a teoria de que ele busca controlar o fornecimento de alimentos.

"O que você pode fazer com uma participação de 1/4000? Pelo menos em matemática, me parece difícil realizar uma conspiração a menos que você alcance pelo menos o dobro ou o triplo no mínimo."

O mais interessante é que Gates revelou que na verdade possui uma equipe que rastreia as teorias conspiratórias que circulam sobre ele para determinar se estão saindo de controle. Com o argumento de que "se elas se tornarem suficientemente difundidas, então você vai querer responder".

É o tipo de coisas que acontecem quando você é uma das pessoas mais ricas do planeta.