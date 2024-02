A verdadeira inspiração de Jeff Bezos que moldou o destino da Amazon

Jeff Bezos é mundialmente conhecido por ser o cérebro por trás da criação da Amazon. Além disso, ele é o maior acionista do The Washington Post e da empresa espacial Blue Origin.

No entanto, ao contrário do que se poderia pensar, essa é uma pessoa com raízes bastante humildes. A figura emblemática no mundo tecnológico não teve um começo acomodado.

Mas longe de ser um problema, isso lhe serviu para ser o precursor de uma das maiores empresas do mundo atualmente.

A inspiração por trás da criação da Amazon

Apesar de sua fama e fortuna, Bezos reconhece que suas origens difíceis lhe deram muitas lições de vida, e atribui sua tendência ao empreendedorismo às experiências vividas com sua família.

Criado em uma fazenda longe do conforto da modernidade, Jeff Bezos comentou em uma entrevista de 2017 que seu avô foi uma figura fundamental em sua vida.

O homem estava faltando um dedo, mas nunca ouviu queixas dele. Isso lhe ensinou a importância de enfrentar desafios com um equilíbrio entre resiliência, determinação e criatividade, que lhe serviria alguns anos depois para fundar seu próprio império.

Assim, desde a sua decisão de abandonar um emprego seguro em Wall Street para fundar a Amazon, até as suas ambições de exploração espacial com a Blue Origin, a sua história tem sido marcada por assumir riscos apesar das dúvidas.

Atualmente, Bezos tem os seus planos voltados para o Espaço, com uma visão que inclui o estabelecimento de humanos na Lua e também a exploração do sistema solar.