Dragon Ball Super esclarece o nome da nova forma de Gohan

Goku e Gohan estão tendo um combate de treinamento no mangá de Dragon Ball Super, onde Goku está interessado em ver o alcance total dos poderes de seu filho. Este combate ocorre depois que o Exército da Fita Vermelha foi derrotado e Son Goku retorna à Terra para descobrir o que está acontecendo.

No Capítulo 101, Goten e Trunks se encontram em uma situação complicada com Carmine e os restos do Exército da Fita Vermelha, que os usam como peões. Durante esse confronto, Gohan se refere à sua transformação atual como “Modo Besta”, que é uma forma em que seu cabelo fica cinza e lhe concede o poder para derrotar Cell Max.

No Capítulo 102, Gohan confirma que foi Piccolo quem deu o nome “Besta” a essa transformação, em vez de “Piccolo Laranja”, como havia sido sugerido anteriormente. Gohan explica que Piccolo sempre lhe disse que ele deveria estar preparado para lutar a qualquer momento, e finalmente entendeu a mensagem. Piccolo também lhe ensinou a controlar melhor essa transformação.

Embora Goten e Trunks não tenham pensado no nome “Besta”, após sua luta de treinamento, eles confirmam que a forma que Gohan tem usado há muito tempo é conhecida como “Definitiva”. Essa transformação foi desbloqueada pelo Ancião Kaio durante a Saga Majin Buu e é conhecida como “Gohan Místico”, mas Goten e Trunks preferem chamá-la de “Definitiva”.