Encontram na Itália um dos meteoritos mais raros do mundo

A Agência Espacial Italiana (ASI) anunciou uma descoberta notável: um micro meteorito composto por materiais com uma simetria impossível, conhecidos como “quasicristais”, tornando-o um dos mais raros encontrados na Terra.

Este meteorito, extremamente raro, contém uma liga excepcional de alumínio e cobre, juntamente com quasicristais, estruturas ordenadas mas não periódicas. Estes quasicristais foram descobertos pelo cientista israelense Daniel Shechtman, ganhador do Prêmio Nobel de Química em 2011.

O meteorito, com apenas 100 micrômetros, foi estudado por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Bari, no sul da Itália, assim como de Florença e da ASI.

É o terceiro meteorito encontrado na Terra com esta composição metálica e o segundo com quasicristais de origem natural, depois do recuperado em 2011 em Khatyrka, no extremo oriental russo.

Este extraordinário meteorito redondo foi descoberto no monte Gariglione, na Calábria, sul da Itália, por um colecionador que notou sua luminosidade metálica incomum.

Os quasicristais são materiais em que os átomos estão dispostos em padrões regulares, semelhantes a um mosaico, mas sem repetição, ao contrário dos cristais normais.

A cientista do Centro Espacial de Matera da ASI, Paola Manzari, comentou que esta descoberta demonstra que existe um universo ainda desconhecido de fases mineralógicas em nanoescala com materiais extraterrestres que continuam nos surpreendendo.

Por sua vez, Giuseppe Mastronuzzi, diretor do Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Bari, considera que essa descoberta também tem implicações para a física e a química ao demonstrar que os quasicristais podem se formar espontaneamente na natureza.