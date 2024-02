Elon Musk procura fazer história com a Starship usando calendário para 2024

Depois de um histórico 2023, SpaceX, a empresa de Elon Musk, está buscando mais conquistas este ano. Tanto é assim que já planeia quebrar recordes com seu programa Starship.

Numa conferência de imprensa realizada esta semana, o administrador de Transporte Espacial Comercial da Administração Federal de Aviação (FAA), Kelvin Coleman, revelou que a empresa espacial de Musk está preparando um calendário com nove lançamentos, com o primeiro previsto para março.

SPACE X Europa Press (Sebastian Carrasco/Europa Press)

FAA está acelerando aprovações para a Starship

“Estão considerando um calendário de lançamento bastante agressivo”, declarou o executivo da FAA, acrescentando que “estão considerando pelo menos nove lançamentos este ano. São muitos lançamentos. Se você está fazendo modificações e fazendo-as uma por uma, é muito trabalho”.

No entanto, ele esclareceu que eles "estiveram conversando constantemente com a SpaceX. 24 horas por dia. Realizando reuniões e tentando descobrir como fazer isso. Estamos comprometidos com a empresa, então trabalharemos com eles para que voltem a funcionar o mais rápido possível".

Recordemos que a SpaceX tem estado exercendo pressão sobre o governo dos Estados Unidos para acelerar os processos da FAA, essenciais para poder realizar múltiplos lançamentos de teste que permitirão, eventualmente, aperfeiçoar o design dos foguetes Starship.

Este esforço rapidamente começou a ecoar no Congresso dos Estados Unidos e no Pentágono, destacando a importância estratégica do programa na corrida espacial.

Desafios e avanços no programa Starship

Agora, a FAA ainda enfrenta o desafio de revisar cada modificação nos foguetes para garantir sua segurança, enquanto a SpaceX continua aplicando melhorias ao Starship e sua plataforma de lançamento.

O primeiro voo de teste da Starship ocorreu em 20 de abril de 2023 e imediatamente demonstrou sua potência e áreas a melhorar, já que destruiu completamente a plataforma de lançamento.

Agora, Elon Musk anunciou no X, rede social que antes chamávamos de Twitter, que o próximo voo da Starship está programado para a segunda semana de março, com 80% de probabilidade de alcançar a órbita pela primeira vez.

@elonmusk disse que a SpaceX está mirando a segunda semana de março para o terceiro voo da Starship.



A probabilidade de atingir a órbita é quase 80%.



O hardware do voo 4 está quase pronto. pic.twitter.com/golS1L0l5i — Space Sudoer (@spacesudoer) 20 de fevereiro de 2024

Este voo marcará o início de um ano crucial para a SpaceX, com o objetivo de realizar nove lançamentos e superar seu próprio recorde, além de perseguir o sonho de levar passageiros a bordo.