“Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3″ integram Sonic e Shadow

O melhor de três mundos acabaram de colidir em um evento tão divertido quanto inesperado: Dragon Ball Z, Sonic o ouriço e os videogames. Tudo graças ao poder dos Mods na PC Master Race, que abrem possibilidades infinitas para que franquias aparentemente sem relação entre si se conectem.

Raramente aqui no FayerWayer abordamos o tema dos Mods para jogos de computador. Em grande parte porque essas alterações exigem altos níveis de dedicação, mesmo que existam e operem em uma área legalmente cinzenta.

Mas às vezes surge uma modificação tão boa que não dá para ignorar, uma alteração que não apenas deixa o videogame que está sendo modificado mais louco, mas também mais incrível, divertido e interessante em praticamente todos os aspectos possíveis. Como aquela vez em que Os Simpsons chegaram ao mundo de God of War em uma fusão louca que não vimos há anos.

Os Simpson mod: God of War

Em Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, foram adicionados dois personagens imperdíveis do Sonic the Hedgehog, com resultados francamente delirantes, mas também imperdíveis.

Assim é como Sonic e Shadow são vistos em Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 graças a este mod insano para PC

Acontece que um talentoso modder criou uma surpresa emocionante para os fãs de Dragon Ball Z e Sonic the Hedgehog. O bom MetalFreezer3000, como esse fino cavalheiro especializado em modificar jogos se chama, conseguiu integrar Sonic e Shadow no clássico jogo de luta Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, dando-lhes habilidades personalizadas e vozes originais.

Este mod é um deleite para os fãs de ambas as franquias, pois sua inclusão no jogo não foi superficial e possui vários detalhes que os fãs vão adorar. Por exemplo, Sonic e Shadow têm sua aparência baseada nos designs de personagens de Sonic Adventure 2, com movimentos e efeitos especiais únicos.

Shadow, tem o Chaos Control e Chaos Spear, enquanto Sonic, com um toque de humor, mantém seu característico Homing Attack.

Os resultados são francamente impressionantes em ambos os vídeos. Embora Sonic pareça um pouco estranho ao correr, devido ao fato de usar como base o modelo de Arale, outro personagem lendário de Akira Toriyama, que já esteve conectado com o mundo de Dragon Ball antes, a experiência de jogo não é afetada de forma geral.

Na verdade, este mod é uma excelente alternativa para aqueles que esperam por um novo Sonic the Fighters ou até mesmo para aqueles que não conseguem mais esperar pelos futuros títulos da franquia: Dragon Ball: Sparking Zero e Sonic x Shadow Generations.

Os vídeos do MetalFreezer3000 mostram em detalhes as habilidades de Shadow e Sonic no Budokai Tenkaichi 3, mas não, o mod ainda não está disponível, pois não está terminado.