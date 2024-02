Dragon Ball Super: Vaza uma imagem brutal da batalha entre Gohan e Goku

As batalhas entre os Guerreiros Z de Dragon Ball têm uma particularidade, diferente das que ocorrem entre vilões. Cada um dos lutadores começa em sua forma mais simples e vai aumentando seu poder, realizando transformações para se enfrentarem.

É uma maneira de treinar e controlar as emoções, com a intenção de estarmos preparados quando enfrentarmos um oponente real.

Todos os fãs de Dragon Ball esperávamos que a batalha entre Gohan e Goku, anunciada para o episódio #102 do mangá de Super, em sua nova saga, começasse dessa forma.

Talvez com o primeiro Super Saiyajin de cada lado, evoluindo para o Super Saiyajin 2 e depois com Goku no Super Saiyajin Blue e Gohan com o Ultimate, até chegar ao Gohan Beast e o Ultra Instinto.

Alerta de Spoiler - Episódio #102

No entanto, de acordo com as atualizações postadas pela conta X DBSuperHDMX, Gohan e Goku não pretendem perder tempo e iniciarão sua luta com suas melhores transformações: o Beast para o saiyajin híbrido e o Ultra Instinto no caso de Kakaroto.