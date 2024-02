Cinco provas que certificam que o ser humano já fez viagens no tempo

Os cientistas dizem que os humanos já inventaram as máquinas do tempo com os telescópios espaciais. As viagens no tempo são, até agora, uma questão que está sujeita à ficção científica. Os filmes os mostram de diferentes maneiras, baseados em diferentes teorias que os cientistas desenvolveram após muitas décadas de pesquisa e análise.

Poderíamos dizer que as primeiras máquinas do tempo são os telescópios espaciais como o James Webb ou o Hubble. Esses aparelhos nos dão um olhar para o passado de nossa existência e nos ajudam a entender para onde estamos indo como planeta, sistema solar e galáxia.

Não há uma prova definitiva de um humano realizando viagens temporais para o passado ou para o futuro. No entanto, existem alguns indícios de que alguns indivíduos de nossa civilização conseguiram decifrar esse maravilhoso segredo e possivelmente deixaram algumas evidências quando realizaram essas viagens.

É por isso que vamos destacar as cinco provas que certificariam que as viagens no tempo são um fato, mesmo que tentem esconder.

As provas das supostas viagens no tempo

A meio de 2023, a Internet enlouqueceu completamente ao encontrar um menino com um par de tênis Nike em uma obra de Ferdinand Bol.

Frederick Sluysken usando um Nike Tênis

Um quadro do pintor austríaco Ferdinand Georg Waldmüller, de 1860, tem como protagonista uma mulher que parece segurar um iPhone.

Quadro "Os esperados" Captura redes

Os viajantes do tempo de Valcamonica (Itália): Nestes petróglifos com 10.000 anos de antiguidade, observam-se figuras com capacetes e roupas similares às dos astronautas.

Viajantes do tempo de Valcamonica Mistérios

O martelo de 100.000 anos: Em 1998, foi encontrado um martelo de metal em uma mina no Texas que datava de há 100.000 anos. Os cientistas não sabem como ele foi forjado com a tecnologia da época.

Martelo 100.000 anos Tecnologia

O mapa de Piri Reis (1513): Este mapa mostra com precisão a costa da Antártida, algo que não era possível com a tecnologia da época.