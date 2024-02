Salto Quântico: como a IA está ajudando na busca por vida extraterrestre

Atualmente, estima-se que existam entre 10 e 50 bilhões de planetas potencialmente habitáveis. E isso é apenas na nossa galáxia.

No entanto, após a massificação da inteligência artificial (IA), o mundo entrou em uma nova era e a forma como investigamos várias matérias, especialmente na ciência, cresceu a passos largos.

Isso está mais do que claro para Bill Diamond, diretor executivo do Instituto Seti, uma entidade dedicada a explorar a existência de inteligência fora do nosso sistema solar.

Ilustração de cidade recebendo ETs Senior couple waving at flying UFOs (gremlin/Getty Images)

A IA potencializa a busca por vida extraterrestre

"Estamos procurando algo que provavelmente é extremamente raro e pode ser muito difícil de encontrar e extrair do fenômeno de fundo que está sendo observado ao mesmo tempo", explicou Diamond em uma entrevista à BBC.

Na instância, explicou que a introdução de ferramentas avançadas de IA está transformando a forma como Seti aborda a busca por sinais de inteligência extraterrestre.

Atualmente estão desenvolvendo um sistema de software impulsionado por IA para o Very Large Array, uma instalação composta por 28 antenas parabólicas.

De acordo com o pesquisador, esta tecnologia - desenvolvida em colaboração com o Observatório Nacional de Radioastronomia no Novo México - permitirá processar cada bit de dados capturados, o que se traduz em novas possibilidades para detectar sinais do espaço.

Além do projeto com o Very Large Array, o Seti trabalha no Breakthrough Listen, um esforço financiado por mais de 100 milhões de euros do setor privado para escanear um milhão de estrelas e 100 galáxias em busca de vida tecnológica.

Esses estudos são realizados em colaboração com um destacado estudante da Universidade de Toronto, que conseguiu desenvolver uma IA capaz de diferenciar entre sinais extraterrestres potenciais e interferências, e que já obteve seus primeiros sucessos.

Poderia haver algo em Marte

No entanto, a busca por vida não se limita apenas às estrelas distantes. Na verdade, a IA também está desempenhando um papel importante na exploração de Marte.

Até à data, o rover Perseverance da NASA, equipado com o instrumento Sherloc, já conseguiu detetar compostos orgânicos que podem ser evidência de vida passada no planeta vermelho.

Em paralelo, uma pesquisa do Instituto Carnegie para a Ciência está usando uma IA para analisar amostras de rochas terrestres e marcianas, sendo capaz de diferenciar compostos orgânicos e inorgânicos com uma precisão de 90%.

"Usamos aprendizado de máquina para analisar a grande quantidade de dados de um método analítico que produz meio milhão de pontos de dados por amostra. Por isso, buscamos padrões sutis nas distribuições moleculares", disse o pesquisador Dr. Robert Hazen à BBC.

Desta forma, enquanto o Instituto Seti e seus colaboradores continuam avançando em sua busca intergaláctica, a comunidade científica também está acompanhando o ritmo da inteligência artificial, que em breve poderá nos trazer novidades de outros mundos.