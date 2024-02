O Windows 11 nunca foi tão acessível: lançam uma poderosa atualização do Copilot e agora ele é mais do que um assistente

Na guerra das inteligências artificiais vale tudo. Enquanto o Google gastava tempo integrando o Gemini e OpenAI anunciava a revolucionária Sora para criar vídeos, a Microsoft trabalhava silenciosamente para anunciar boas notícias para os usuários do Windows 11 e do Copilot.

E os usuários do programa Windows Insider no Canal Canary receberão melhorias significativas para o Copilot, o assistente virtual integrado no Windows 11.

Basicamente, será uma integração mais profunda desta inteligência artificial, a fim de facilitar tarefas diárias e melhorar a acessibilidade daqueles que a preferem.

A atualizaçãoo do Winodws 11 com a implementação do Copilot MICROSOFT (MICROSOFT/Europa Press)

Novidades no Copilot

As novas características do Copilot incluem uma maior capacidade de gerenciar configurações do sistema, incluindo ajustes de acessibilidade, e a integração do Power Automate Desktop.

Também, entre as novidades destacam-se comandos para ativar funções de acessibilidade como Narrador e Legendas ao vivo, gerenciar a energia da bateria, acessar redes sem fio e otimizar o armazenamento e a segurança do dispositivo.

Além disso, foi anunciada a colaboração entre Copilot e Power Automate, que visa introduzir um nível de automação inédito até agora, permitindo aos usuários realizar tarefas complexas com simples comandos de voz ou texto.

“Depois de ter o Power Automate instalado e ativar o complemento na seção de complementos no Copilot no Windows, você pode solicitar tarefas como: Escrever um e-mail para a minha equipe desejando um feliz fim de semana; Listar as 5 montanhas mais altas do mundo em um arquivo Excel; Renomear todos os arquivos PDF em uma pasta; Mover todos os documentos do Word para outra pasta; Dividir um PDF pela primeira página”, compartilhou um meio especializado sobre o assunto.”

Assim, com um evidente foco na acessibilidade, as melhorias do Copilot buscam garantir que todos os usuários, independentemente de suas necessidades ou capacidades, possam aproveitar ao máximo seu ambiente digital. Recursos como alteração do tamanho do texto, ajuste de contraste ou controle de legendas são exemplos disso.

Copilot integrado no Microsoft 365 MICROSOFT (MICROSOFT/Europa Press)

Assim como mencionamos acima, essas atualizações estarão disponíveis através do programa Windows Insider, acessando o Canary Channel.

Além disso, a Microsoft oferece tutoriais e guias em seu blog Insider, para que todos os usuários possam explorar o potencial do Copilot no Windows 11.