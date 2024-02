Mais perto de Marte: motor poderia nos levar ao Planeta Vermelho

Quando pensamos em exploração espacial, muitas vezes associamos viagens e pesquisas com a NASA e os Estados Unidos. Raramente consideramos a Espanha nesse campo. No entanto, uma invenção espanhola que combina um motor químico e elétrico poderia mudar essa percepção e nos levar até Marte.

Um avanço crucial

O Planeta Vermelho, Marte, sempre foi objeto de fascínio para os cientistas. Agora, graças a uma invenção desenvolvida por pesquisadores em Ourense, Espanha, o sonho de viajar e estudar esse planeta se torna mais tangível do que nunca.

Estes pesquisadores exploraram a viabilidade de uma missão a Marte utilizando propulsão solar, uma abordagem radicalmente diferente do método tradicional de propulsão química.

O estudo, intitulado ‘Estudo de viabilidade de uma missão de propulsão elétrica solar para Marte’, foi publicado na revista ‘Acta Astronautica’ e é assinado por pesquisadores e professores da Escola de Engenharia Aeronáutica da Universidade de Vigo.

Um passo mais perto de Marte

Os pesquisadores explicam que seu objetivo é melhorar as missões espaciais, abrindo a porta para trajetórias antes consideradas impossíveis com a propulsão química convencional. A propulsão elétrica, que aproveita a aceleração de elétrons ao ionizar um gás nobre, permite uma força muito menor, mas mais eficiente no uso de combustível.

Comparando os requisitos de massa necessários para uma missão científica a Marte usando ambos os métodos de propulsão, os pesquisadores descobriram que a propulsão elétrica oferecia vantagens significativas. Este estudo estabelece as bases para futuras missões e representa um passo crucial em direção ao sonho de explorar o Planeta Vermelho.

Embora Marte possa parecer distante, esta descoberta coloca a Espanha em uma posição privilegiada na corrida espacial. Marte, o segundo planeta mais próximo da Terra, agora está ao alcance de nossas mãos graças a essa inovadora combinação de motores químicos e elétricos. A visão do homem chegando a Marte não é mais apenas um sonho distante, mas uma possibilidade cada vez mais real.