Impressora 3D permite criar objetos comestíveis a base de chocolate

Já pensou em ter uma impressora 3D capaz de criar verdadeiras obras de arte comestíveis? A Cocoa Press, como é chamada, foi uma impressora projetada exatamente para esta finalidade. Conforme publicado pelo Techtudo, com esse modelo, similar ao de uma impressora 3D tradicional, é possível realizar impressões com filamentos de chocolate.

Segundo a publicação, o responsável por testar a impressora foi Sean Hollister, editor do portal The Verge. Em seu perfil nas redes sociais, Sean compartilhou suas criações e uma “avaliação geral” sobre o desempenho da nova impressora.

Para que a Cocoa Press seja utilizada, é necessário carregá-la com chocolate e pré-aquecer o equipamento por pelo menos 15 minutos. Em seguida, o usuário deve selecionar o design desejado. Depois disso, o software PrusaSlice vai “fatiar” o modelo em camadas, e ao final é só dar início a impressão.

O tempo de produção de cada projeto varia conforme o design e a complexidade do item desejado.

É realmente comestível?

Segundo Sean, para criar um design é necessário se atentar ao controle de temperatura durante o processo de impressão e ficar de olho para possíveis ajustes manuais. Para ele, objetos circulares foram produzidos com mais facilidade, enquanto objetos planos se mostraram mais complexos.

Apesar da beleza dos designs, o gosto do chocolate não era tudo isso. Para o editor, os sabores ao leite e branco tinham um “leve gosto de cera”, enquanto o amargo, seu preferido, parecia ser produzido com óleo ao invés de manteiga de cacau.

A impressora já está disponível para venda no site oficial, e tem valores que variam entre R$7.387 e R$19.687 reais, sem impostos e taxas aplicados. Além disso, também é possível adquirir as peças de limpeza e refil dos chocolates próprios para impressão. No momento, a Cocoa Press só está disponível para entra nos EUA, Canadá e Reino Unido.

