Dragon Ball Super: transformação de Gohan se torna cânon na série 30 anos após sua primeira aparição

O episódio #102 do mangá de Dragon Ball Super tornou canônica uma transformação de Gohan que havia aparecido pela primeira vez há 30 anos no último arco de Dragon Ball Z.

Trata-se da misteriosa transformação conhecida como Gohan Definitivo, um nome que, embora utilizado em videojogos e produtos oficiais, nunca tinha sido pronunciado nos episódios, até agora, de acordo com o que relata a ‘Hobby Consolas’.

O episódio #102 do mangá de Dragon Ball Super leva os leitores a uma viagem nostálgica ao passado, tornando canônica a transformação de Gohan que originalmente apareceu no último arco de Dragon Ball Z. Essa revelação surpreendente tem emocionado os fãs da saga, muitos dos quais lembram com carinho os momentos icônicos da série original.

Neste último capítulo, a surpresa foi dupla quando Goten e Trunks finalmente revelaram o nome durante a narrativa do mangá. A revelação deixou até Gohan atônito, pois ele desconhecia o nome de sua própria transformação. Apesar da surpresa, Gohan adotou com alegria o nome Gohan Definitivo.

A transformação do Gohan Definitivo, que marcou um momento chave na série original de Dragon Ball Z, ressurgiu com força em Dragon Ball Super. A inclusão desse elemento esquecido na trama atual adiciona camadas adicionais à história e emociona os fãs que têm acompanhado a evolução do amado personagem Gohan ao longo das décadas.

No entanto, é apenas uma transição, pois o mais impressionante deste episódio foi a transformação em Gohan Beast e a brutal batalha que ele trava contra seu pai, Goku, em uma maravilhosa demonstração de poder.