Apple Vision Pro torna-se emulador: alguém consegue rodar jogos do Game Boy no visor

Foram dias difíceis para aqueles que adotaram a primeira geração do Apple Vision Pro, pois se depararam com a realidade de que se trata, exatamente, de uma primeira tentativa de se aproximar desse terreno, com amplas áreas de oportunidade de melhoria. Mas a boa notícia é que já podem jogar Game Boy lá.

Desde o seu lançamento, um dos primeiros detalhes que todos começaram a apontar foi a ausência de aplicativos nativos reais que explorassem ao máximo a interface e capacidades potenciais do Visor de Realidade Mista.

Apple Vision Pro Apple Cast

Pelo contrário, a maioria do catálogo de aplicativos concentrados na loja virtual da plataforma são na verdade portos de aplicativos desenvolvidos originalmente para o iPad. Assim, a oferta de opções acaba sendo limitada.

Mas há boas notícias para aqueles que aguardam mais variedade, alguém, de alguma forma, conseguiu fazer o Apple Vision Pro rodar jogos do console portátil original da Nintendo, o Game Boy. Um dispositivo que poderia ser considerado como o tataravô deste capacete.

Já pode emular jogos do Game Boy

Os colegas do The Verge compartilham conosco os detalhes desta história curiosa, onde alguém conseguiu fazer com que o Apple Vision Pro fosse capaz de rodar jogos clássicos do Game Boy da Nintendo. Mas o mais curioso é a história por trás desta conquista.

O site possui uma seção onde eles comentam histórias breves, muito curtas para gerar uma reportagem extensa, mas interessantes o suficiente para não perder a oportunidade de compartilhar a história.

Este é o caso deste evento, onde, para comemorar o aniversário do emulador GBA4iOS, seu desenvolvedor, Riley Testut, lançou uma nova versão compilada especialmente para rodar jogos do Game Boy no Apple Vision Pro.