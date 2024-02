O segredo não contado de Bill Gates: a maconha em sua juventude e sua batalha familiar contra o Alzheimer

O podcast ““Unconfuse Me with Bill Gates”” já conta com 7 episódios desde o seu lançamento no final de julho de 2023.

É um espaço descontraído, no qual o magnata conversa com diferentes figuras sobre temas polêmicos e que têm potencial para deixar sua marca no mundo.

E foi nesse contexto que há algum tempo Bill Gates compartilhou sua perspectiva pessoal e científica sobre o consumo de maconha ou cannabis para uso medicinal, especialmente no tratamento contra o Alzheimer, doença que afetou profundamente sua família e círculo próximo.

Familia Gates Bill Gates

Gates, a cannabis e a saúde cerebral

Durante o primeiro episódio de seu podcast "Unconfuse Me with Bill Gates", o cofundador da Microsoft conversou com Seth Rogen e Lauren Miller, ativistas na luta contra o Alzheimer, sobre como a maconha poderia ter desempenhado um papel importante na batalha contra a doença que seu pai enfrentou.

Nesse aspecto, Bill Gates defendeu a legalização da cannabis e reconheceu seu potencial terapêutico contra essa doença. "É incrível como mudou (a legalização). Quando eu era jovem, fumar maconha era apenas uma forma de rebeldia", relatou sobre o assunto.

Desta forma, o episódio de "Unconfuse Me" abriu espaço para discutir abertamente o uso de cannabis, uma posição que os fundadores do "Hilarity for Charity" aplaudiram.

A experiência pessoal de Gates com a cannabis

Na ocasião, Gates também refletiu sobre sua própria experimentação com maconha durante seus anos escolares e sobre a mudança cultural em torno do seu consumo.

Ele recordou como, em sua juventude, fumar maconha era visto como um ato de rebeldia, contrastando com a atualidade, onde sua legalização em estados como Colorado e Washington reflete uma transformação social e legal significativa.

Gates também destacou a paradoxo existente entre as regulamentações federais e estaduais sobre a cannabis, apontando a necessidade de uma resolução coerente.

No entanto, a conversa no podcast trouxe à tona as experiências pessoais de Gates e seus convidados com a cannabis, ao mesmo tempo que levantou questões importantes sobre seu impacto na sociedade e no tratamento da doença que tirou a vida de seu pai.