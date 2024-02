Filha de Mark Zuckerberg pensa que ele é um fazendeiro

Os filhos de famosos, magnatas ou milionários do mundo não têm a capacidade de entender a vida econômica em que nasceram. A inocência da idade os impede de compreender o seu ambiente real e só quando crescem é que percebem o privilégio (material) em que vivem.

Este é o caso da filha de Mark Zuckerberg, que, segundo o próprio CEO da Meta, acha que é uma fazendeira porque recentemente começou a se envolver na criação de gado bovino e passa o tempo falando sobre assuntos relacionados à grama, gado, adubo, alimentos e tudo o que está relacionado a esse assunto, a pequena acredita que seu pai é um humilde trabalhador do campo.

Pode ser humilde, trabalhador também, mas o salário no final do mês não é um problema para Mark. E atenção, que o negócio da criação de gado é bastante lucrativo, mas é incomparável com o verdadeiro mundo corporativo em que Zuckerberg opera, onde é dono de um império de redes sociais.

“Quando se é uma criança, como as minhas filhas, é difícil entender o que é a Meta. É um conceito muito abstrato, não é? Por isso, a minha filha pensou por um tempo que eu era um fazendeiro”, disse Mark Zuckerberg numa entrevista, conforme relatado pela Computer Hoy.

A filha de Mark Zuckerberg não é o único caso

Casos como o da filha de Mark Zuckerberg são comuns no mundo dos famosos e milionários. Vamos citar os mais conhecidos, começando por um relacionado à atividade do criador do Facebook.

Os filhos de Bill Gates

Jennifer Gates: A filha mais velha de Bill Gates não soube até os 13 anos que seu pai era bilionário. Ela e seus irmãos tiveram uma infância relativamente normal, sem luxos extravagantes.

Rory John Gates: O filho mais novo de Bill Gates também levou uma vida bastante normal. Frequentou uma escola pública.

A familia de Bill Gates Phoebe, Bill, Jennifer, Melinda e Rory Gates

Os filhos de Steve Jobs:

Lisa Brennan-Jobs: Este é um caso atípico, pois Lisa não sabia que era filha de Steve, já que não foi reconhecida durante os dois primeiros anos de sua vida. Mas quando o cofundador da Apple aceitou ser seu pai, a menina também não estava ciente da figura de seu pai, pois também não teve contato com ele até ser adolescente.

Filha do Steve Jobs Apple

Os filhos da realeza:

Leonor e Sofia da Espanha: As filhas do rei Felipe VI da Espanha ainda são pequenas e não têm pleno conhecimento de seu futuro como rainhas. Elas estão sendo educadas para entender sua responsabilidade, mas também lhes é permitido desfrutar de uma infância normal.

George, Charlotte e Louis de Cambridge: Os filhos do príncipe William e Kate Middleton também estão sendo criados com uma infância normal. Eles são ensinados sobre a importância de sua posição, mas também são encorajados a seguir seus próprios interesses.