Estes celulares deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp em março

A partir de março, o WhatsApp realizará outra limpeza móvel que afetará celulares antigos com sistema operacional Android e iOS. Portanto, é importante que você conheça a lista de dispositivos onde o aplicativo de mensagens deixará de funcionar.

No entanto, por que o WhatsApp deixa de ser compatível, isso se deve às constantes atualizações que foram integradas aos sistemas operacionais em um período de tempo mais curto, o que gerou um descompasso nas memórias dos dispositivos eletrônicos.

Ou seja, aplicativos como o WhatsApp não funcionarão corretamente, pois as atualizações deixam de ser compatíveis com os componentes de processamento e armazenamento em versões antigas.

Além disso, as novas funcionalidades do aplicativo de mensagens exigem mais recursos do dispositivo, como memória RAM e processador. Os celulares antigos nem sempre têm capacidade suficiente para executar essas funções.

Estes são os celulares que não serão mais compatíveis com o WhatsApp

Mais uma vez, muitos celulares ficarão sem poder usar este aplicativo, incluindo os seguintes equipamentos:

Com sistema iOS

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

Com sistema Android