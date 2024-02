Esconda as conversas com o seu “mozão” com o código secreto do WhatsApp

No último ano, o WhatsApp surpreendeu com suas atualizações para proteger a privacidade de seus usuários e afastar olhares indiscretos. Por isso, o Meta implementou uma nova função que consiste em um código secreto, em vez de usar uma impressão digital, para ocultar as conversas.

Com esta nova função, os usuários criarão uma senha ou código de segurança com letras, números e emojis que protegerá a privacidade de suas conversas no WhatsApp.

Como ativar o código secreto?

É importante mencionar que para ativar o código secreto, primeiro você precisa baixar a versão Beta do WhatsApp. Em seguida, siga estes simples passos para ativá-lo: