A Sony e a Disney se unem em uma tentativa desesperada: reviver o formato físico

A Disney tomou a decisão de deixar a produção e distribuição de futuros lançamentos em DVD, Blu-ray e UHD Blu-ray nas mãos da Sony Pictures. Isso inclui também o encerramento do Disney Movie Club, um portal de compras de filmes em formato físico que conta com mais de 125 títulos, tanto sucessos recentes quanto clássicos da Disney.

O mercado do formato físico tem estado em declínio, com as vendas e aluguéis de discos nos Estados Unidos diminuindo mais 25% em 2023, atingindo apenas 1560 milhões de dólares.

Esta mudança deve-se ao crescimento do streaming, embora o DVD ainda seja o formato físico mais vendido, a tendência de queda é evidente. A Disney decidiu colocar sua divisão física nas mãos da Sony Pictures para melhorar os resultados.

As vendas de formato físico, especialmente de UHD, continuaram diminuindo ao longo de 2023, e muitos preveem que o UHD será o último grande formato físico antes de passar para uma distribuição totalmente digital. A Sony Pictures será responsável por lidar com a criação e compressão dos discos, bem como comercializar, vender e distribuir os novos lançamentos da Disney nos Estados Unidos e Canadá.

O acordo entre a Disney e a Sony implica que a Sony supervisionará todos os novos lançamentos da Disney, bem como os do catálogo da Disney e de seus estúdios subsidiários. A distribuição para o mercado europeu ainda não foi especificada. O filme “A Primeira Profecia” será o primeiro título oficialmente supervisionado pela Sony Pictures como parte deste acordo.

Como resultado direto deste acordo, o Disney Movie Club encerrará em maio de 2024 após 23 anos de serviço. Este serviço permitia que os assinantes comprassem DVDs e Blu-rays da Disney, Pixar, Marvel e Star Wars a preços reduzidos.

É provável que o formato físico desapareça com esta geração, especialmente com o UHD e seus discos em resolução 4K. A próxima geração, esperada por volta de 2028, poderia significar uma mudança para resoluções maiores, formatos como HDR dinâmico, 3D sem óculos ou realidade virtual, e um modelo de negócios totalmente digital.