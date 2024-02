Satélite da Agência Espacial Europeia, que pesa duas toneladas, vai colidir com a Terra esta semana

Um satélite de duas toneladas irá colidir com a Terra esta semana. Trata-se do Satélite Europeu de Sensoriamento Remoto (ERS-2) da Agência Espacial Europeia (ESA), lançado ao espaço em 1995.

O impacto dele contra a Terra não representa perigo para a população em geral. Os cientistas e engenheiros que trabalham nesta remoção da órbita da nave executarão o impacto de forma controlada. Isso significa um risco para aqueles que trabalham nesta missão.

Lançado em 1995, o ERS-2 superou amplamente sua vida útil prevista de três anos, fornecendo informações cruciais sobre a Terra por mais de duas décadas. Suas principais contribuições estão relacionadas à análise do meio ambiente da Terra.

O ERS-2 realizou monitoramentos constantes das mudanças climáticas, incluindo a observação da camada de gelo polar, da temperatura do mar e do nível do mar.

A ESA destaca em uma revisão que foi vital no monitoramento do desmatamento, da desertificação e da qualidade da água. Além disso, realizou um extenso trabalho de cartografia e topografia, com a criação de mapas precisos e modelos de elevação.

A decisão de desorbitar o ERS-2 foi tomada por razões de segurança. O satélite, que pesa 2.370 kg, está em uma órbita heliossíncrona a uma altitude de 573 km. Com o tempo, a resistência atmosférica reduziu sua altitude, aumentando o risco de colisão com outros satélites ou com o lixo espacial.

Como é que se desorbita um satélite?

Descida da órbita : A altitude do ERS-2 será reduzida para 300 km.

: A altitude do ERS-2 será reduzida para 300 km. Passivação : Os sistemas do satélite serão desligados para evitar interferências com outros satélites.

: Os sistemas do satélite serão desligados para evitar interferências com outros satélites. Reentrada atmosférica: O ERS-2 se desintegrará ao reentrar na atmosfera terrestre, mas alguns destroços cairão na superfície.

A ESA tomou todas as medidas possíveis para minimizar o impacto ambiental da reentrada do ERS-2. Acredita-se que a maioria dos destroços do satélite se desintegrará na atmosfera, e os poucos que chegarem à Terra cairão em uma área remota do oceano.