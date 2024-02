Samsung Galaxy Buds2 Pro lançam uma adorável edição especial com tema de pandas

Samsung está em um ponto em que já possui uma base de consumidores consolidada que segue a marca tanto pelo nome quanto pela originalidade intermitente de algumas de suas ideias com lançamentos de acessórios chamativos, como é o caso de seus adoráveis Galaxy Buds 2 Pro Twin Bao Edition.

Há algumas semanas, a empresa apresentou a nova geração de seu carro-chefe, o Samsung Galaxy S24, e com isso veio a clássica linha de acessórios e complementos, alguns apresentados em paralelo, outros mais discretos, foram atualizações de produtos anteriores.

Samsung S24 Celulares (Divulgação - Samsung)

É justo nesse contexto que chegou esta edição especial limitada dos Samsung Galaxy Buds 2 Pro Twin Bao Edition, uns fones de ouvido que tentarão mais de um usuário. Ainda que encontrá-los na América Latina seja provavelmente um desafio.

De onde vieram os Samsung Galaxy Buds 2 Pro Twin Bao Edition?

De acordo com os colegas da GSM Arena, esta edição especial é inspirada no adorável casal de pandas gêmeos, Hui Bao e Rui Bao, nascidos no parque temático Samsung Everland, na Coreia do Sul. É por causa deles que a empresa apresenta este acessório especial para seus fones de ouvido sem fio, pois se conecta diretamente com outro ramo da empresa.

Ainda assim, trata-se de um estojo com um toque especial. O pacote desta edição especial inclui os fones de ouvido Samsung Galaxy Buds 2 Pro e dois estojos com designs únicos inspirados nos pandas gêmeos.

Os clientes que conseguirem também têm a opção de adquirir as capas Hui Bao (branco) e Rui Bao (preto) separadamente, compatíveis com os modelos Galaxy Buds 2, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds FE e Galaxy Buds Live.

No seu lançamento, esses fones de ouvido têm um preço individual de US$32, enquanto o pacote completo Samsung Galaxy Buds 2 Pro Twin Bao Edition está à venda por US$145.

Imagen: Archivo | Samsung

Os fãs que desejarem testá-los pessoalmente antes de comprá-los podem fazê-lo em lojas de varejo selecionadas na Coreia do Sul, como Samsung Gangnam, Bucheon Jung-dong, Starfield Hanam, The Hyundai Seoul, Gwanggyo Galleria, Pangyo Hyundai e AK Bundang.

A edição Twin Bao não só oferece um design adorável e único, mas também representa a união e a alegria transmitida pelos pandas gêmeos Hui Bao e Rui Bao. Um presente perfeito para amantes de tecnologia, animais e cultura coreana.

Destacando o óbvio, é importante esclarecer que estes auscultadores mantêm as mesmas características técnicas que a versão original, incluindo cancelamento de ruído ativo (ANC), som de alta qualidade e até 18 horas de reprodução com a caixa de carregamento.