O WhatsApp se transforma com Carina: Veja como ativar sua nova assistente com Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial é muito mais do que o ChatGPT ou o Midjourney. Atualmente, existem diferentes aplicações e formas de interagir com a IA, como por exemplo os chatbots no WhatsApp.

Neste contexto, hoje vamos falar sobre uma assistente virtual para o aplicativo de mensagens que está revolucionando alguns lugares do mundo graças à sua eficiência.

Sim, talvez você já tenha ouvido falar: Estamos falando da Carina, uma nova inteligência artificial disponível a apenas um clique de distância.

Carina | Inteligencia Artificial para WhatsApp IA

Como acessar Carina no WhatsApp

Desde a sua estreia na Espanha em setembro de 2023, Carina tem experimentado um crescimento exponencial, atingindo mais de 350 mil utilizadores em apenas alguns meses, de acordo com os dados fornecidos pelo seu CEO, Daniel Dacuña.

Carina se destaca por oferecer soluções clássicas de IA, como recomendações personalizadas e respostas quase instantâneas.

Essa capacidade deve-se ao seu acesso em tempo real à internet, garantindo assim a entrega de informações atualizadas aos usuários.

O modo de uso é bastante fácil. Basta acessar o chat para que fique salvo como um contato na sua lista do WhatsApp, sem a necessidade de downloads adicionais.

Mas nem tudo pode ser tão bom. Este chatbot não é gratuito e não oferece a opção de experimentá-lo antes de investir.

No entanto, sua capacidade de transcrever áudios ou responder a perguntas rapidamente a torna uma IA versátil e que poderia, a longo prazo, ser um bom investimento.