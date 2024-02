Facebook e YouTube dominam o tráfego das redes sociais entre adultos, diz estudo

O mundo das redes sociais tem visto uma quantidade impressionante de plataformas digitais nos últimos 20 anos. E apesar da popularidade de sites como TikTok ou Instagram, duas das mais antigas, como Facebook e YouTube, continuam a ter registros surpreendentes, conforme revelado por um estudo citado em Infobae e Smart Commerce 21.

Os números do Infobae revelam que o YouTube é a rede social mais utilizada por adultos no Brasil, com 58% de usuários, seguida pelo Facebook com 47%. Um número impressionante no meio de plataformas como o TikTok, que tem dominado o mercado da Internet nos últimos cinco anos.

Por outro lado, o estudo da Smart Commerce 21 descobriu que o Facebook é a rede social mais utilizada por adultos na Espanha, com 74% de usuários, enquanto o YouTube ocupa o segundo lugar com 62%.

A familiaridade com essas plataformas, a variedade de conteúdo que oferecem e a possibilidade de se conectar com amigos e familiares são algumas das razões pelas quais são tão populares entre os adultos.

Facebook, YouTube, TikTok e Snapchat. (AP Foto, Archivo) AP (AP)

Outras redes sociais que também são populares entre este grupo etário são o Instagram, o LinkedIn e o Twitter, conforme destacado pelos pesquisadores do estudo. No entanto, é importante ter em mente que a popularidade das redes sociais varia de acordo com a idade, sexo e, principalmente, localização.

Este último item é muito importante, pois enquanto no ocidente consumimos as redes sociais convencionais, na Ásia existem plataformas que ainda não chegaram e sempre existe a possibilidade de que apareçam e explodam, assim como aconteceu com o TikTok.

O mesmo acontece com serviços de mensagens. O WhatsApp é o mais popular do mundo, mas na China, por exemplo, o WeChat domina. Há lugares onde o Telegram é como uma espécie de religião e não querem saber de aplicativos do Meta.