Estudo confirma que vacinas contra Covid prejudicaram a saúde de uma pequena parte da população

Um dos maiores estudos realizados até o momento confirmou que as principais vacinas administradas contra a Covid causaram um pequeno aumento nos problemas crônicos de saúde que afetam uma parte da população, incluindo danos neurológicos, sanguíneos e cardíacos.

A pesquisa coletou antecedentes do aumento de 13 condições médicas, entre 99 milhões de pessoas vacinadas em 7 países europeus, como detalhado pelo site BioBio.

Determinou-se que em um pequeno número de pessoas, as vacinas Pfizer-BioNTech e Moderna apresentaram um aumento na possibilidade de desenvolver inflamações relacionadas com problemas cardíacos.

Enquanto a vacina AstraZeneca foi associada a um risco aumentado de coágulos no cérebro, bem como à síndrome de Guillain-Barré, um distúrbio neurológico em que o sistema imunológico ataca o próprio sistema nervoso do paciente.

Uma pequena parte da população

Segundo os pesquisadores, um aumento consistente de miocardite – inflamação do músculo cardíaco – pôde ser observado após a primeira, segunda e terceira doses das vacinas Pfizer-BioNTech e Moderna.

O maior risco, porém, foi demonstrado pela Moderna após a segunda dose, enquanto a primeira e a quarta doses da mesma vacina foram associadas ao aumento do desenvolvimento de pericardite , que é a inflação do tecido que reveste o coração.

Entretanto, o estudo detectou um aumento no aparecimento da síndrome de Guillain-Barré após 42 dias da administração da vacina AstraZeneca, o que não ocorreu com as vacinas anteriores.

Da mesma forma, a AstraZeneca triplicou o risco de desenvolver trombose do seio venoso cerebral, caracterizada pelo aparecimento de uma espécie de coágulo no cérebro, dos quais foram registados 69 eventos em vez dos 21 que normalmente apareceriam.

Ainda de acordo com as informações, em números menores, também surgiram 7 casos de encefalomielite disseminada aguda, uma inflamação e inchaço do cérebro e da medula espinhal, após a administração das vacinas Pfizer-BioNTech, em vez dos 2 casos que teriam sido normais.

