Cientistas criaram testículos artificiais como uma possível solução para a infertilidade masculina

Cientistas desenvolveram em laboratório um par de pequenos testículos artificiais, com a esperança de oferecer soluções inovadoras para a infertilidade masculina e aprofundar nossa compreensão sobre o desenvolvimento e a função testicular.

De acordo com estudos, a infertilidade masculina afeta aproximadamente 1 em cada 12 homens em idade reprodutiva nos Estados Unidos. Uma condição que, apesar de ser identificável, ainda é enigmática em termos subjacentes.

O professor Nitzan Gonen, da Universidade Bar-Ilan de Israel, expressou: “Os testículos artificiais representam um modelo promissor para a pesquisa básica sobre o desenvolvimento e a função desses órgãos, com potenciais aplicações terapêuticas para distúrbios do desenvolvimento sexual e infertilidade”.

Una imagen de campo brillante de un organoide testicular creado a partir de embriones de ratón e incubado en una placa durante 14 días que muestra las estructuras tubulares formadas en la placa. CHELI LEV/UNIVERSIDAD BAR-ILAN

De acordo com a Newsweek, em um estudo recente publicado na Revista Internacional de Ciências Biológicas, o laboratório de Gonen conseguiu criar com sucesso pequenos órgãos artificiais, conhecidos como organoides, que imitam as estruturas tubulares de um testículo natural.

Estes organoides, que são massas celulares cultivadas artificialmente que se assemelham a órgãos naturais, oferecem novas perspectivas sobre o desenvolvimento e as doenças dos órgãos.

Para a sua criação, Gonen e sua equipe coletaram e cultivaram células testiculares imaturas de ratos recém-nascidos. Estas células foram incubadas em laboratório por nove semanas, um período suficiente para completar o processo de produção de esperma e secreção hormonal teoricamente.

Embora ainda não tenha sido determinado se os testículos artificiais podem gerar esperma, foram observados sinais de produção precoce de espermatozoides.

Cientistas criaram testículos artificiais como uma possível solução à infertilidade masculina. Imagem referencial Enfermeira segurando modelo anatômico da pelve masculina. Foto de estúdio. Isolado em fundo branco (ericsphotography/Getty Images)

Além disso, as estruturas criadas se assemelhavam aos túbulos presentes em um testículo natural, local de produção de espermatozoides. Esse nível de maturidade é excepcional para os organoides, que normalmente são projetados para imitar estágios embrionários.

No entanto, a equipe de Gonen conseguiu criar as condições necessárias para a maturação dos organoides e o desenvolvimento dos túbulos de esperma transparentes.

Embora tenham sido utilizadas amostras de ratos neste estudo, o objetivo a longo prazo é aplicar técnicas semelhantes para criar organoides testiculares humanos. Isso poderia ser especialmente benéfico para crianças que, devido ao câncer e seu tratamento posterior, correm o risco de se tornarem inférteis.