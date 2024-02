Apple e a história de Marty Spergel: o misterioso funcionário 3.2 amigo de Steve Jobs

Empresas como Apple ou Microsoft estão repletas de histórias e curiosidades sobre seus inícios. Mas poucas histórias são tão tortuosas (e ainda pouco conhecidas) como a do amigo de Steve Jobs, Martin J. “Marty” Spergel. Um sujeito conhecido como “o funcionário 3.2 da Apple”.

É uma história curiosa, onde, de forma inesperada, os envolvidos não acabaram revelando a existência dessa anedota que por um momento esteve prestes a cair no esquecimento absoluto devido à morte de quase todos os envolvidos.

Steve Wozniak e Steve Jobs

Um artigo imperdível do Applesfera nos conta como o filho de Marty, Matt Spergel, acabou revelando todos os detalhes sobre a vida de seu pai e aquele momento estranho em que ele cruzou caminho com as pessoas responsáveis pela criação de uma das empresas de tecnologia mais importantes da história.

Steve Jobs e Steve Wozniak, os futuros cofundadores da Apple, compartilharam uma amizade incomum com um misterioso indivíduo apelidado de “empregado 3.2″. Embora nunca tenha trabalhado na empresa, ele recebeu um cartão especial de Jobs. Mas, quem era realmente esse personagem enigmático?

Quem é Marty Spergel?

Homebrew Computer Club, era um clube privado seleto que reuniu mentes brilhantes no campo da informática durante o período em que a empresa que criaria o iPhone estava sendo concebida.

De acordo com os dados do próprio Wiki da Apple, um desses membros proeminentes foi Martin J. “Marty” Spergel, apelidado comicamente de “o catador de lixo”. Isso se deve à sua habilidade em encontrar tesouros eletrônicos em aterros sanitários, o que o tornou lendário.

No entanto, sua verdadeira conexão com Jobs e Wozniak começou naquele clube. Em 5 de março de 1975, Spergel compareceu à primeira reunião do Homebrew Computer Club. No final, cada um dos 31 membros recebeu um chip Intel 8008.

Estes encontros não foram apenas a semente da revolução da informática, mas também o lugar onde surgiram as ideias que dariam forma aos gigantes tecnológicos.

Imagem: Apple Wiki | O empregado 3.2, Martin J. “Marty” Spergel

O próprio Steve Wozniak descreveu o clube como o “coração criativo do mundo”. As reuniões quinzenais, que ele considerava os dias mais importantes de sua vida, reuniam os gênios do Vale do Silício.

Lá, mentes inquietas compartilhavam seus projetos, debatiam sobre tecnologia e forjavam alianças. Mas como os caminhos de Jobs e Spergel se cruzaram? A resposta está na amizade que desenvolveram por um acordo comercial.

Marty tinha uma pequena empresa chamada M&R Electronics, onde ele construiu uma interessante carteira de contatos e tinha fortes alianças com fabricantes, mas também com hackers que vendiam moduladores de radiofrequência.

Foi assim que Spergel criou o Sup’R’Mod, um dispositivo para conectar o Apple II à TV através de uma saída de vídeo composto. Graças a isso, a Apple podia contornar algumas regulamentações da FCC para transformar qualquer televisor em um computador.

No final, perto de 400.000 unidades deste modelo foram vendidas e isso estabeleceu a base da amizade com Steve Jobs, que lhe deu este cartão como funcionário fantasma, que lhe permitia andar, entrar e sair dos escritórios da Apple à vontade.