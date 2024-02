Adolescente ultrapassa pontuação de jovem de 13 anos e estabelece um novo recorde mundial no Tetris

Apenas alguns meses depois do jovem Willis Gibson, de 13 anos, conseguir se tornar o primeiro jogador do mundo a “zerar” o game Tetris e estabelecer um novo recorde mundial, um outro jovem conseguiu bater o recorde com uma distância impressionante da pontuação obtida por Willis.

Conforme publicado pelo Correio Braziliense, Andrew Artiaga, também conhecido como P1xelAndy, já demonstrava ter habilidade no jogo e se destacava nos torneios de Tetris para Nintendo. Recentemente ele conseguiu ultrapassar a pontuação de Willis sem travar o jogo.

O feito aconteceu no dia 12 de janeiro, mas foi noticiado apenas recentemente. Na ocasião, Andy conquistou 8.952.432 pontos no jogo sem alcançar a “Kill Screen”, tela que determina a limitação programática do Tetris e que foi alcançada pela primeira vez por Willis Gibson.

O recorde foi batido durante uma transmissão ao vivo em que foram necessários 36 minutos e 35 segundos para que a pontuação fosse alcançada.

Estudo e técnica

Conforme a publicação, para superar os 6.850.560 pontos de Willis Gibson, Andrew precisou estudar as novas técnicas de obtenção de pontos no Tetris. Vale lembrar que, mesmo conquistando mais de 2 milhões de pontos a mais do que Willis, o jovem não alcançou a “Kill Screen”, ele optou por encerrar o jogo após cometer um erro de posicionamento com uma das peças.

Apesar de ter seu recorde superado, a técnica de Willis foi crucial para que outros jogadores conseguissem alcançar a tela final do Tetris. Para conseguir superar o recorde, Andrew realizou vários “tetrises” durante as fases finais, algo que é considerado arriscado pela maioria dos competidores.

O jovem se dedica ao estudo do jogo desde o ano de 2019, mas passou a disputar torneios e a conquistar prêmios durante os bloqueios sociais realizados em 2020.

