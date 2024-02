Viajar no tempo acarretaria o paradoxo do avô, veja possíveis soluções

Viagem no tempo Pêndulo

As viagens no tempo têm uma barreira que é explicada por uma teoria científica chamada paradoxo do avô.

É simples e coloca a seguinte pergunta: Se pudesse viajar para o passado e matar seu avô antes dele ter seu pai, você existiria?

É um problema lógico que parece não ter solução. Se você matar seu avô, seu pai nunca nasceria e, portanto, você também não existiria. Mas se você não existe, como poderia viajar para o passado para matar seu avô?

No entanto, vários cientistas propuseram três soluções para continuar a considerar as viagens no tempo como uma possibilidade.

1) O universo se autocorrigirá: Alguns acreditam que o universo não permitiria que uma paradoxo como este ocorresse. Se você tentasse matar seu avô, algo aconteceria para evitá-lo, como um acidente ou uma doença.

2) Seria criada uma linha do tempo alternativa: Outros acreditam que ao viajar para o passado, uma linha do tempo alternativa é criada. Nessa linha do tempo, seu avô não existiria e você nunca teria nascido.

3) Viajar para o futuro, mas não para o passado: um físico argentino afirma que é impossível viajar para o passado. No entanto, foi constatado em um laboratório com partículas que seria possível viajar para o futuro.

"Por exemplo, se uma partícula com uma meia-vida de um milionésimo de segundo está se movendo a uma velocidade considerável, para nós ela pode viver minutos. É como se houvesse dois gêmeos e um deles estivesse se movendo a uma grande velocidade. Esse gêmeo poderia chegar a saber o que acontece no ano de 2100, por exemplo", explica o físico argentino.

O paradoxo do avô continua sendo um tema de debate entre filósofos, físicos e entusiastas de ficção científica. Não há uma resposta definitiva para esse paradoxo, e é provável que continue sendo um mistério por muitos anos.