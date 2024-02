Suposto viajante do tempo aparece com um smartphone em uma luta de boxe em 1995

A loucura se espalhou nas redes sociais após a aparição de um suposto viajante do tempo em uma icônica luta de boxe de 1995. Este personagem, que é impossível de identificar pelo rosto, é visto na plateia com o que parece ser um smartphone, muito parecido com os dispositivos usados atualmente.

Um usuário de redes sociais estava assistindo à icônica luta entre Mike Tyson e Kevin McNeeley, que aconteceu em agosto de 1995, quase 29 anos atrás, de acordo com o 20Minutos.

Esta luta se destaca por marcar o retorno de Mike Tyson ao ringue, depois de cumprir uma sentença de quatro anos por estupro. Tyson derrubou seu oponente, que vinha com um recorde invicto de 29 lutas (25 por nocaute), em apenas 89 segundos.

Um fã de boxe pode ter assistido a esta luta no YouTube e, enquanto estava atento aos detalhes do público, notou, muito surpreso, o que parecia ser um dos primeiros iPhones, de 2007, com uma câmera traseira. Atualmente é normal ver isso em um evento esportivo. Mas esse tipo de aparelho não existia na época da luta.

Faltavam cerca de 12 anos para ver dispositivos com esse tipo de câmeras traseiras nos celulares, o que leva muitos a pensar que ele era um viajante do tempo visitando momentos icônicos na história esportiva da humanidade.

Mike Tyson e Kevin McNeeley Luta Histórica

Este personagem se junta a uma série de aparições que sugerem a existência de vários viajantes do tempo. Existe uma obra de Ferdinand Bol, um pintor holandês nascido em 24 de junho de 1616 em Dordrecht, Países Baixos, e falecido em 24 de agosto de 1680 em Amsterdã, que mostra uma criança com o que parecem ser tênis Nike.

E uma das mais conhecidas nos últimos tempos é a de uma mulher pintada pelo artista austríaco Ferdinand Georg Waldmüller, que segura o que parece ser um iPhone. A obra é de 1860.