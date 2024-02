Pronto para as Olimpíadas de Paris? Os Air Jordan 38 Low ‘Torch’ são tudo o que você precisa

Inspiração olímpica

As “Torch” se inspiram na jornada que a tocha olímpica percorre desde a Grécia até o local dos Jogos. Feitas com uma mistura de couro, nobuck e neoprene, destacam-se por sua paleta de cores em cinza concreto com detalhes vermelhos, que remetem ao fogo da tocha.

Além disso, eles apresentam um bordado branco que cobre o calcanhar e o cano, representando chamas que complementam o logotipo dos Jogos de Paris 2024 na língua.

Air Jordan 38 Low "Tocha Olímpica" 🔥

Lançamento na Primavera de 2024 ($175) pic.twitter.com/sXWsC0suxb — Sneaker News (@SneakerNews) 2 de fevereiro de 2024

Deve-se mencionar que, juntamente com as "Torch", serão lançados outros modelos de Jordan com temática olímpica, como as AJ1 Low "Olympic" em vermelho e azul, e as Jordan 1 Mid "Paris YMCA", inspiradas na quadra de basquete mais antiga da Europa, que foi renovada para o evento.

Embora ainda não tenha sido anunciada uma data oficial de lançamento, esperamos que as Air Jordan 38 Low “Torch” estejam disponíveis nos próximos meses por um preço em torno de US$175.

