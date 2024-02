Primeiro “Nintendo Direct” de 2024: tudo o que você precisa saber sobre o evento

No meio do segundo mês de 2024, aparece o primeiro Nintendo Direct de 2024. A empresa japonesa anuncia com pompa seu evento, no qual serão revelados detalhes sobre lançamentos e atualizações de jogos de vídeo.

É por isso que na FayerWayer contamos todos os detalhes do que você precisa saber para este primeiro evento da grande N dos videogames em 2024.

É muito provável que tenhamos detalhes do novo console Nintendo Switch 2. Apenas alguns dias atrás, vazou a informação de que a empresa planeja lançá-lo em 2025, então é muito possível que detalhes do dispositivo em si sejam obtidos.

Quando será o primeiro “Nintendo Direct” de 2024?

O primeiro Nintendo Direct de 2024 será na quarta-feira, 21 de fevereiro. Os horários para a América Latina estão especificados nas plataformas digitais da empresa.

O Nintendo Direct começa às 11:00 no Brasil e Chile (muito obrigado por não ser de madrugada).

O que devemos esperar deste Nintendo Direct? Principalmente anúncios de novidades em jogos de vídeo. Terá a duração de 25 minutos e o mais relevante serão títulos de terceiros que serão lançados para a Nintendo, mas que foram desenvolvidos por estúdios terceirizados.