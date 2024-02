Estes cães são os que mais vivem, de acordo com a ciência

Os cães são os animais de estimação mais populares em todo o mundo, e a perda deles pode afetar profundamente muitos donos. Os cientistas identificaram quais raças desta espécie têm a expectativa de vida mais longa e mais curta, fornecendo dados valiosos sobre o cuidado e a aquisição desses animais de estimação.

A pesquisa, realizada no Reino Unido por Kirsten McMillan, cientista de dados do Dogs Trust - a maior organização de caridade canina do Reino Unido - e autora principal do artigo publicado na revista Scientific Reports, destaca que o cão de companhia é uma das espécies com maior diversidade fenotípica. A variabilidade entre raças abrange não apenas a aparência física e o comportamento, mas também a longevidade.

"Isso (a pesquisa) nos dá a oportunidade de melhorar a vida de nossos companheiros caninos", explica McMillan ao Metro, destacando que há evidências de que algumas raças correm um maior risco de ter uma vida mais curta.

O estudo descobriu que as raças caninas pequenas e de focinho longo (ou dolicocefálicas), como os galgos, têm a maior expectativa de vida no Reino Unido, enquanto as raças médias masculinas e de rosto achatado (ou braquicéfalas), como os bulldogs ingleses, têm a mais baixa.

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores criaram um banco de dados com 584.734 cães individuais a partir de dados de 18 fontes diferentes do Reino Unido, incluindo registros de raças, veterinários, empresas de seguros para animais de estimação, organizações de bem-estar animal e instituições acadêmicas.

Com estes dados, eles calcularam a expectativa de vida média de todas as raças individualmente e para o grupo de raças cruzadas, e finalmente para cada combinação de sexo, tamanho e forma da cabeça.

Os resultados indicaram que as raças braquicéfalas de tamanho médio de ambos os sexos (como o buldogue francês e o pug) tinham uma expectativa de vida média de 9,1 anos para os machos e 9,6 anos para as fêmeas.

"Esperamos que este trabalho ajude os futuros proprietários a adquirir um cão de forma responsável e os apoie em sua pesquisa sobre possíveis problemas de saúde e bem-estar relacionados a raças, características ou morfologias específicas", conclui McMillan.

Raças com menor expectativa de vida

Pastor caucasiano (5,4 anos)

Presa Canario (7,7 anos)

Cane Corso (8,1 anos)

Bulldog Francês (9,8 anos)

Raças com maior expectativa de vida

Heeler de Lancashire (15,4 anos)

Spaniel tibetano (15,2 anos)

Teckel miniatura (14,0 anos)