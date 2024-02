Elon Musk afirma que já é possível controlar um mouse com a mente graças aos chips da Neuralink

Falar sobre chips cerebrais parece um tópico retirado do cyberpunk ou de Black Mirror e que está longe de ser parte da nossa realidade. No entanto, apesar do medo que esses avanços possam gerar, de acordo com Elon Musk, isso já foi testado por uma de suas empresas e funcionou muito bem.

O primeiro humano com um chip no cérebro

Através da Neuralink, uma empresa dedicada à neurotecnologia, o magnata afirma ter alcançado um marco revolucionário para toda a humanidade.

E durante um evento da SpaceX, Musk tirou um momento para anunciar que o primeiro chip cerebral foi implantado com sucesso em um ser humano.

O paciente teria conseguido controlar um mouse de PC apenas com o pensamento. “O progresso é bom e o paciente parece ter se recuperado completamente, com efeitos neuronais dos quais estamos cientes”, afirmou o empresário.

"O primeiro paciente humano da Neuralink parece ter se recuperado completamente sem efeitos adversos e é capaz de controlar o mouse na tela apenas pensando."



— Elon Musk pic.twitter.com/azzEg6momu — MH Chronicle (@MHNewsDaily) 20 de fevereiro de 2024

Os chips da Neuralink

O dispositivo, batizado como Telepatia, foi projetado com o objetivo de monitorar a atividade cerebral, enviar comandos para restaurar funções cerebrais danificadas e/ou permitir o controle de dispositivos eletrônicos por meio do pensamento.

De acordo com a Neuralink, a inserção do chip é feita por meio de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, no qual um robô coloca o implante no cérebro e conecta eletrodos em áreas específicas.

Assim, uma pessoa com paralisia, por exemplo, poderia chegar a controlar membros robóticos usando apenas a sua mente. Mas isso ainda está em fase de pesquisa.

Embora ainda haja muito a percorrer para dominar o sonho de uma interface cérebro-computador correta, a verdade é que esses avanços são históricos e chegamos a uma era em que a tecnologia pode resolver vários de nossos problemas atuais.