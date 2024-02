Dragon Ball Super: Akira Toriyama revela a curiosa origem que o inspirou para o design de Bills

Cada personagem de Dragon Ball teve uma fonte de inspiração em Akira Toriyama, para criá-los e adicioná-los às suas histórias. Depois de ler obras literárias históricas na China e no Japão, o mangaka começou a adicionar personagens às suas aventuras.

No entanto, no caso de Bills, o Deus da Destruição do Universo 7, as coisas foram um pouco diferentes. As ideias estão se esgotando e qualquer coisa ao redor pode servir.

O Deus da Destruição é um dos seres mais poderosos que já vimos em Dragon Ball. Sabemos que os Anjos Guia (como Whis) são mais fortes e aqueles que acompanham Zeno Sama, o Deus de Tudo, também são. Mas ainda nos surpreende como Bills derrota Goku Super Saiyajin 3 com um simples toque de dedo.

Então, como representar isso em uma pessoa para desenhar dentro das aventuras de Dragon Ball. Os músculos ou seres gigantes já estão superestimados em Dragon Ball (Majin Buu e Freezer nos mostraram isso).

Qualquer um poderia pensar que este personagem é baseado em alguma representação histórica da humanidade. Sua aparência tem semelhanças com as divindades egípcias, mas infelizmente Bills não vem de nada disso.

Akira Toriyama conta em uma entrevista que na realidade, o visual para criar Bills é baseado em um gato chamado Debo, seu animal de estimação nos últimos 14 anos.

Goku, Bills e Whis Dragon Ball Super Akira

Qualquer pessoa que tenha visto Dragon Ball Super sabe que Bills é uma espécie de felino. Especificamente, ele é um ser antropomórfico com tons azuis em sua pele. Ele veste uma túnica de cores escuras e carrega um cajado de destruição.

Embora Bills seja um Deus da Destruição e tenha um imenso poder, ele não é um ser malvado. Ele é um personagem excêntrico e tem uma personalidade enigmática. Muitas vezes age de forma despreocupada e se diverte explorando e experimentando a comida de diferentes planetas.