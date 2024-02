A ZTE desafia diretamente a Samsung com um novo dobrável mais barato que o Galaxy Flip 5

A equipe da ZTE está lançando um dos primeiros celulares dobráveis que se ajustam ao bolso do usuário comum.

Chama-se ZTE Libero Flip, em aparência é semelhante ao Galaxy Flip 5 e chega para desafiar a Samsung, Motorola, Honor, Xiaomi, Oppo e o resto das marcas que aderiram a esta modalidade de smartphones.

Os fabricantes sediados na China entram no ringue com um design clássico tipo concha e um preço competitivo. Ao contrário de outros modelos que se dobram em forma de livro, o Libero Flip lembra os celulares clássicos dos anos 2000, mas com a tecnologia e funcionalidades atuais.

Vamos primeiro analisar as características que obtivemos de uma resenha do Xataka.

ZTE Libero Flip Xataka

Tela: Possui duas telas AMOLED. A principal é flexível e tem um tamanho de 6,7 polegadas quando aberta e 2,7 polegadas quando fechada. A tela externa tem 1,43 polegadas e permite visualizar notificações, chamadas e selfies sem a necessidade de abrir o telefone.

Possui duas telas AMOLED. A principal é flexível e tem um tamanho de 6,7 polegadas quando aberta e 2,7 polegadas quando fechada. A tela externa tem 1,43 polegadas e permite visualizar notificações, chamadas e selfies sem a necessidade de abrir o telefone. Processador: O Libero Flip é alimentado por um processador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, que oferece um desempenho suave para as tarefas do dia a dia.

O Libero Flip é alimentado por um processador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, que oferece um desempenho suave para as tarefas do dia a dia. Memória: Tem 8GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno, o suficiente para a maioria dos usuários.

ZTE Libero Flip Xataka

Câmeras: O dispositivo possui uma câmera principal de 50MP que captura fotos de alta qualidade, mesmo em condições de pouca luz. Além disso, possui uma câmera frontal de 16MP para selfies e videochamadas.

O dispositivo possui uma câmera principal de 50MP que captura fotos de alta qualidade, mesmo em condições de pouca luz. Além disso, possui uma câmera frontal de 16MP para selfies e videochamadas. Bateria: A bateria do Libero Flip tem uma capacidade de 4310mAh, que oferece uma autonomia de até um dia inteiro com uso moderado.

A bateria do Libero Flip tem uma capacidade de 4310mAh, que oferece uma autonomia de até um dia inteiro com uso moderado. Software: O telefone funciona com Android 13 e a camada de personalização MyOS 12, que oferece uma interface intuitiva e fácil de usar.

O telefone funciona com Android 13 e a camada de personalização MyOS 12, que oferece uma interface intuitiva e fácil de usar. Design: O design do Libero Flip é compacto e elegante, disponível em três cores: dourado, branco e azul. Seu formato tipo concha o torna ideal para aqueles que procuram um telefone dobrável que possa ser facilmente carregado no bolso.

ZTE Libero Flip Smartphone

Em comparação com outros telefones dobráveis como o Samsung Galaxy Z Flip4 ou o Huawei P50 Pocket, o ZTE Libero Flip tem um preço significativamente mais baixo.

Embora esses modelos ofereçam recursos mais avançados, como telas com taxas de atualização mais altas ou processadores mais potentes, o Libero Flip se apresenta como uma opção atraente para aqueles que procuram um dispositivo dobrável sem gastar uma grande quantidade de dinheiro.

O ZTE Libero Flip tem um preço inicial de 399 euros, o que o torna um dos celulares dobráveis mais acessíveis do mercado.