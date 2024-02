SCORE: o Tinder para milionários que só te aceita se você for rico ou tem um bom histórico de crédito

Imagem: SCORE | O sucesso financeiro muitas vezes é determinante para sair com alguém e para isso foi criado o SCORE, o Tinder dos ricos com dinheiro de sobra

Estamos ainda a nos recuperar das sequelas do Dia dos Namorados e é provável que alguns dos nossos leitores tenham descarregado o Tinder ou outra aplicação de encontros durante esta época para não ficarem sozinhos.

Não devem se sentir culpados, na verdade este é um dos períodos mais ativos desse setor (que está em queda), mas este tempo todo houve um aplicativo de encontros quase secreto que só foi utilizado pelos milionários com mais orçamento em sua carteira: estamos falando do SCORE.

Trata-se de um aplicativo de encontros lançado pela plataforma financeira Neon Money Club, que é destinado exclusivamente a pessoas com bom ou excelente crédito, uma medida que, segundo seus fundadores, é projetada para gerar debate sobre finanças.

Mas também articula de forma prática um mecanismo para que os interessados possam aspirar a ter um encontro com alguém que tenha finanças tão saudáveis quanto as suas.

SCORE é como um Tinder para pessoas ricas, mas também ajudaria aqueles que precisam melhorar seu histórico de crédito

Num comunicado de imprensa oficial, o CEO Luke Bailey explicou o que os motivou a adotar a abordagem não convencional de vincular o acesso exclusivo ao aplicativo às pontuações de crédito de seus usuários.

Esta situação torna o SCORE em um aplicativo de namoro restritivo e até elitista para alguns, mas o executivo tem alguns argumentos interessantes que merecem ser analisados:

"O bem-estar financeiro muitas vezes é colocado em segundo plano. No Neon Money Club, nossa missão é injetar consciência financeira no tecido da vida cotidiana. Para conseguir isso, precisamos levar a conversa a lugares onde normalmente não se fala. O 'SCORE' do Neon Money Club é nossa primeira grande tentativa de fazer isso."

O aplicativo tem como objetivo elevar o debate sobre a saúde financeira (como fator para sair com alguém), que tem permanecido estagnado por décadas.

A particularidade deste aplicativo é que só permite o acesso a pessoas com uma boa ou excelente pontuação de crédito.

Os defensores do aplicativo argumentam que a pontuação de crédito é um indicador da responsabilidade financeira de uma pessoa, o que pode ser importante ao iniciar um relacionamento sério.

Além disso, eles apontam que o aplicativo oferece recursos para que os usuários melhorem sua educação financeira e sua pontuação de crédito.

Então na realidade não seria restritiva, talvez nem mesmo funcionasse como um aplicativo de encontros, mas sim como uma forma de atrair novos clientes para o seu negócio financeiro.

No entanto, os críticos do aplicativo permanecem firmes e apontam que a pontuação de crédito nem sempre é um reflexo preciso da saúde financeira real de uma pessoa.

Além disso, argumentam que o aplicativo discrimina pessoas de cor, que geralmente, do ponto de vista estatístico, têm pontuações de crédito mais baixas nos Estados Unidos.

Para além da controvérsia, o Score abriu um debate importante sobre a saúde financeira e o seu papel nas relações.

A empresa também lançou um cartão de crédito chamado Cream Card, que permite aos titulares investir no mercado de ações, buscando ampliar sua disponibilidade para pessoas que precisam melhorar sua pontuação.