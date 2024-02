Revisão do realme 12 Pro+ 5G: uma câmera surpreendente

O realme 12 Pro+ 5G chega ao mercado do Brasil e da América Latina para se posicionar como uma das alternativas mais intrigantes e atraentes para seu segmento. Apoiado por uma série de elementos em diferentes áreas que se tornam argumentos sólidos para escolher este modelo.

Alguns dias atrás, compartilhamos um artigo de primeiras impressões sobre o dispositivo, falando principalmente sobre a experiência geral de uso e a sensação de manuseio desde o momento do unboxing.

Destacamos especialmente como era possível transmitir desde o primeiro instante a filosofia da empresa de proporcionar ao consumidor uma sensação e experiência de "Produto Premium orientado ao valor".

Embora em termos de design alguns elementos do modelo anterior fossem repetidos, como a lógica da aparência do seu sensor fotográfico traseiro, houve algumas adições estéticas chamativas.

O realme 12 Pro+ 5G é uma clara evolução do modelo da geração anterior, respeitando o que foi feito de forma positiva (se não está quebrado, não conserte) e adicionando alguns detalhes que, no final das contas, o tornam o melhor smartphone desenvolvido até o momento por este fabricante para o segmento.

As especificações técnicas do realme 12 Pro+ 5G não ficam atrás da concorrência

Um exemplo claro das melhorias de potência com o realme 12 Pro+ 5G é encontrada em seu hardware, que é impulsionado por um processador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.

Este chipset fabricado com o processo de 4 nm da Samsung possui uma eficiência energética indispensável para o conjunto dos demais componentes deste smartphone. Com sua arquitetura de 8 núcleos de 64 bits, que inclui 4 núcleos ARM Cortex-A78 a 2,4 GHz e 4 núcleos ARM Cortex-A55 a 1,95 GHz, oferece um desempenho suave para sessões de uso médio e até um pouco exigentes.

Além de sua GPU Adreno 710, que opera a 940 MHz, melhora a capacidade gráfica de seu display, que possui uma tela curva interessante com uma taxa de atualização de 120 Hz.

Nesse aspecto, vale a pena nos determos um pouco mais. O realme 12 Pro+ 5G possui uma tela Curved Vision Display de 120 Hz, que oferece uma experiência visual bastante impressionante.

Durante os testes, tivemos ao nosso lado quase todo o tempo um Motorola Moto G200 e um Samsung Galaxy S22. Em todos os momentos, a visualização de conteúdo, seja fotos, vídeos ou streaming, era mais impressionante no realme 12.

Isso se deve ao seu display OLED FHD+ de 6,7 polegadas com uma resolução de 2412 x 1080 pixels, com 1,070 bilhões de cores, uma gama de cores de 100% P3, uma taxa de amostragem de toque de 240Hz, um brilho máximo global de 800 nits e um brilho máximo local de 950 nits.

A tela curva é um detalhe apreciado, dá um toque elegante que se complementa com o corpo exterior traseiro, que é integrado através de uma textura de pele vegana, composta por materiais de silicone resistentes à sujeira, que proporciona uma boa sensação de aderência, além de ser muito agradável ao toque.

Imagem: FayerWayer |

Existem vários detalhes de aspecto metálico texturizado, uma moldura canelada dourada e um mostrador polido com efeito de raios de sol. Todos esses elementos juntos proporcionam uma experiência confortável, fluida e até mesmo com um toque de luxo.

Ter este smartphone nas mãos estimula os sentidos e podemos afirmar que poderia agradar a alguns usuários exigentes nesse campo. Nesse aspecto, é um acerto a colaboração do Design Studio x Ollivier Savéo, com elementos inspirados na relojoaria de luxo.

Mas vamos para o fator mais crucial deste smartphone: a parte fotográfica.

O Realme 12 Pro+ 5G afirma ter o melhor teleobjetivo periscópico do segmento... e pode estar certo

A joia da coroa com o realme 12 Pro+ 5G é, sem dúvida, sua câmera, que segue a tendência iniciada por outros fabricantes nacionais no segmento, como fez anteriormente a OPPO, deixando de lado as lentes macro para integrar melhor telefotos ou teleobjetivos com um zoom óptico brutal, não apenas digital.

É assim que temos uma mistura de elementos muito chamativa aqui em termos de hardware para captura de imagens e vídeo. Com um Sony IMX 890 de 50 MP a 4096 x 3072 com distância focal equivalente a 24 mm, abertura f/1,8 na câmera principal. O mesmo se soma ao poderoso sensor OmniVision OV64B da teleobjetiva periscópica de 64 MP com uma resolução de 4624 x 3472.

Imagem: York Perry |

Além disso, essa lente conta com tecnologia de fusão de pixels 4em1, pixel de fusão de 1,4μm, distância focal equivalente a 71mm, Abertura f/2.6, Revestimento antirreflexo ALC e suporte OIS, bem como um zoom 6X ISZ.

Nesse aspecto, o realme 12 Pro+ 5G estabelece um novo padrão com o seu tamanho de sensor de 1/2″, que é 2,62 vezes maior do que o sensor de teleobjetivo do iPhone 15 Pro, resultando em uma impressionante resolução de 64 MP para o teleobjetivo periscópico e uma qualidade de imagem significativamente melhorada. Os resultados falam por si.

Testes de fotos com zoom: O teleobjetivo é muito potente, mas há detalhes de saltos de tom e movimento

Todas as provas de distância que anexamos aqui foram feitas usando as distâncias padrão da câmera de 0.6, 1x, 2x, 3x e 6x. Na prova de zoom, escalamos para 10x, 20x, 30x, 60x e 120x e pudemos verificar alguns detalhes que valem a pena abordar:

As fotos tiradas em atividades esportivas e com pessoas em movimento resultaram em resultados muito interessantes. Em casos muito específicos, como a queda d'água da fonte, a lente registrou um comportamento bastante variado dependendo do zoom utilizado.

No entanto, em geral, o melhor desempenho foi capturando obras de arte e objetos fixos, com alguns desfoques quando o sujeito estava em movimento, como na sequência do charro com o copo montando o alebrije de um galo.

O teste de zoom na ágora com os bancos vermelhos foi interessante, onde a aproximação de 20x, 30x, 60x e 120x é tão instável e barulhenta como seria de esperar para esse tipo de câmeras. Infelizmente, durante as semanas de teste, não tivemos uma única noite clara de lua cheia devido ao clima no México. Portanto, fica pendente para outra ocasião um teste do Modo Lua 2.0.

Como já mencionamos, o realme 12 Pro+ 5G possui dois sensores diferentes, um Sony IMX 890 para a câmera traseira principal e um OmniVision OV64B para a lente telefoto periscópica de 64 MP. Esse detalhe faz com que, ao realizar testes entre as diferentes variações de zoom, possamos observar algumas mudanças nas tonalidades.

As fotos tiradas com um zoom de 0,6, 1 e 2x têm tons frios, enquanto as capturadas com a teleobjetiva são mais quentes.

Isso geralmente não afeta em nada, pois normalmente se tira a foto de um mesmo alcance de zoom do objeto a ser retratado na vida cotidiana. No entanto, isso é perceptível à primeira vista.

Infelizmente, esse detalhe de mudança entre tonalidades persiste ao capturar vídeo com zoom, e é aí que se torna um fator necessário a ser avaliado, pois esses saltos são realmente notórios.

Em resumo, quanto mais a série de fotos ou vídeos se mantiverem próximos a um único zoom (ou um único sensor), a experiência será mais integrada e satisfatória.

No caso específico da captura de vídeo, quase sempre é uma regra mandatória não mexer no zoom durante a gravação da cena para evitar esses saltos.

Realme 12 Pro+ 5G | Modo Retrato: natural e com opção de retoque, além da câmera selfie

O Modo Retrato da câmera traseira oferece resultados muito interessantes que variam dependendo do fundo sobre o qual o efeito bokeh ou desfoque é aplicado.

O processamento por Inteligência Artificial geralmente funciona bem por padrão para desfocar os objetos atrás do sujeito, embora também possa ser manipulado manualmente.

É importante ressaltar que quando o enquadramento é muito aberto, às vezes o efeito pode ficar confuso com os recortes desfocados. No entanto, os resultados gerais são impressionantes:

Uma vez capturada a fotografia com o modo retrato, é possível aplicar um retoque para aprimorar alguns detalhes faciais ou de iluminação na imagem. Aqui compartilhamos uma comparação.

Primeiro vemos o retrato com retoques após a captura da imagem e depois o retrato originalmente tirado pela câmera. Onde as correções aplicadas são minimamente invasivas.

Teste do Modo Retrato| Imagen: York Perry | realme 12 Pro+ 5G

Teste Modo Retrato | Imagen: York Perry |

No que diz respeito à câmera frontal, temos um poderoso sensor Sony de 32 MP que geralmente faz um bom trabalho. Embora tenhamos detectado alguns cortes estranhos e irregulares quando o fundo atrás do sujeito são árvores ou folhagem, funciona melhor com figuras planas ou geométricas ao fundo.

Revisão realme 12 Pro+ 5G | Fotos de comida: nada mal e os filtros tornam ainda melhor

Fotografar comida é outra atividade recorrente ao usar nosso smartphone na vida cotidiana. Aqui nos deparamos com uma agradável surpresa, onde as fotos de comida têm um equilíbrio atraente em todas as suas variações.

Há alguns filtros que ajudam a realçar a imagem, mas felizmente a grande maioria não são irreais ou saturados, o que mantém nossas fotos verossímeis. Nesta galeria, vemos fotos do mesmo prato, um pão francês gourmet, com os seguintes filtros: Original (sem filtro) / Viagem / Vívido / Natural / Comida.

O filtro Vívido e o de Comida são altamente recomendados, mas mesmo ao removê-los, as imagens de alimentos permanecem atraentes. Este é um dos destaques do realme 12 Pro+ 5G.

O Realme 12 Pro+ 5G é uma jóia

Para ser sinceros, ficamos agradavelmente surpreendidos com o Modo Noturno da câmera do realme 12 Pro+ 5G. Em condições de iluminação muito baixas, a lente foi capaz de capturar retratos com um alto nível de detalhes, muito acima do esperado para o seu segmento.

No álbum a seguir, partilhamos várias fotografias capturadas em ambientes interiores e exteriores no modo noturno. Todas as imagens foram capturadas entre as 21:00 e as 22:00 horas. No caso das fotos de interiores, a única luz acesa era a da parede atrás do objeto retratado, portanto, a iluminação era indireta por reflexão:

Também fomos a um concerto noturno com a iluminação mais variada e complexa possível, e os resultados foram de todos os tipos. Enquanto as fotografias com zoom não foram impecáveis, mas sim de alto impacto para compartilhar nas redes sociais e visualizar em uma tela de smartphone, os resultados mais admiráveis foram obtidos com a câmera de vídeo:

Tirar uma foto e vídeo decente em um concerto noturno é o teste definitivo para qualquer smartphone e, neste caso, o realme 12 Pro+ 5G teve um desempenho notável que o destaca dentro de sua faixa.

No final, integramos um vídeo com zoom fixo de um concerto diurno, com o palco a 20 metros de distância. Os resultados são muito interessantes, com o som de fundo de um helicóptero que estava na região.

Infelizmente, nem tudo pode ser perfeito e esta câmera, ao descartar a lente macro em favor de uma teleobjetiva, pode ser problemática ao tentar fotografar flores, natureza e objetos de perto. O resultado não é terrível, mas é perceptível que não há uma opção macro aqui:

Testes de vídeo com zoom fixo - Ação e esportes:

Como podemos ver, o zoom 3x da teleobjetiva apresentou resultados memoráveis a 60 FPS capturando esportes. Da mesma forma, o vídeo Ultra Steady mostrou fornecer um estabilizador de imagem muito poderoso.

O modo 4K ou o FullHD a 60 FPS resultaram igualmente impressionantes e mais do que recomendáveis. Em conclusão, a câmera é uma fera que requer ser usada com astúcia.

É aconselhável brincar com os parâmetros para obter resultados brutais, ao mesmo tempo em que se recomenda evitar manipular o zoom durante a captura de vídeo. Ao deixá-lo fixo, você obterá resultados ótimos.

Realme UI 5: o ponto a melhorar

É necessário falar sobre o sistema operacional móvel desta marca, neste caso o realme UI 5. Embora seja baseado no Android e nunca chegue ao ponto caótico da Xiaomi, esta camada personalizada tem alguns bugs intermitentes que às vezes interromperam a experiência de uso.

É prudente compartilhar que é absolutamente necessário baixar a atualização mais recente da UI assim que o smartphone é ativado pela primeira vez, pois a versão de fábrica possui falhas que nem permitem carregar aplicativos essenciais, como a própria câmera.

No final, esta revisão foi feita com o realme 12 Pro+ 12GB de RAM + 512GB de armazenamento rodando no realme UI 5.0, com o kernel 5.10.177, baseado no Android 14, e a experiência melhorou substancialmente.

No que diz respeito à sua autonomia, a bateria, mesmo com testes de câmera, durou o dia inteiro sem precisar de carga. Ao término das sessões de captura, o consumo de energia diminuiu consideravelmente. Além disso, o carregador é bastante rápido, o que o torna um detalhe altamente recomendável.

Especificações técnicas do realme 12 Pro+ 5G

Imagem: realme |

Apenas como referência, compartilhamos as especificações técnicas gerais e o preço do smartphone para o caso do México.

Processador: chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Câmara Frontal: Câmara Selfie 32MP Sony

Câmera traseira:

•Teleobjetivo Periscópio OV64B: 64 MP a 4624 x 3472 com distância focal equivalente a 71mm, abertura f/2.6.

•Câmera principal Sony IMX 890: 50 MP a 4096 x 3072 com distância focal equivalente a 24mm, abertura f/1,8.

•Câmera ultra grande angular: 8 MP, distância focal equivalente, abertura f/2.2.

Ecrã: OLED FHD+ de 6,7 polegadas com resolução de 2412 x 1080, taxa de atualização de até 120 Hz e brilho máximo de 800 nits.

Memória RAM: 12GB+12GB de RAM Dinâmica

Armazenamento: 256 GB e 512 GB

Espessura: aprox. 8,75 mm

Peso: aprox. 196 g (couro vegano)

Cores: Azul e Bege

Bateria: 5.000 mAh

Potência: 67W SUPERVOOC

Sistema Operacional: realme UI 5

Vale cada centavo se você procura por uma câmera potente a um preço atraente

O Realme 12 Pro+ 5G é um digno sucessor do modelo anterior e parece destinado a se tornar a nova referência em seu segmento. Ele se sente premium em alguns aspectos e a combinação de seus detalhes de design será mais do que atraente para alguns usuários exigentes no aspecto estético.

No entanto, o ponto mais notável é a sua câmera espetacular que oferece resultados mais do que notáveis para a sua gama, quando usada com o cuidado que merece.

A autonomia da sua bateria é admirável e, para a sua faixa de preço, é uma das opções mais atraentes que você vai encontrar no mercado.