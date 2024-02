Quem é Larry Ellison: o titã tecnológico que era obcecado por Steve Jobs e superou Jeff Bezos

Dentro dos líderes tecnológicos da atualidade, Larry Ellison se destaca como um titã. Com uma das maiores fortunas do mundo, é um nome pouco mencionado e com uma longa história na indústria.

Se não reconhecem o sobrenome, talvez reconheçam a empresa que ele fundou: Oracle, que acabou se tornando uma potência no campo de bancos de dados.

A ascensão de Larry Ellison

Criado em uma modesta família adotiva de Chicago, depois de passar por um complexo nascimento no Bronx, Larry Ellison teve um início turbulento, com uma infância marcada pela doença, morte e genialidade.

Os estudos universitários foram interrompidos pela morte de sua mãe adotiva, mas isso não o impediu de perseguir sua paixão pela programação. Foi assim que ele acabou em Califórnia trabalhando em projetos secretos de bancos de dados para a CIA.

Foi assim que ele estabeleceu as bases do que se tornaria a Oracle, levando-o a competir contra gigantes como Microsoft e IBM, e a ter uma relação complexa com a Apple e Steve Jobs.

Larry Ellison.o criador do Oracle Imagem

Obsessão por Steve Jobs

Apesar de sua amizade, Ellison e Jobs frequentemente estavam em lados opostos do mundo tecnológico. Na verdade, o fundador da Oracle chegou a assumir um papel importante na Apple, onde além de desafiar, foi mentor de Jobs, marcando uma era de colaboração tensa, mas frutífera.

“Bom, já sabemos o que vai acontecer com a Apple. Já fizemos esse experimento no passado. Quero dizer, já aconteceu. Vimos a Apple com Steve Jobs (levanta o polegar). Vimos a Apple novamente com Steve Jobs (levanta o polegar). E agora, vamos ver a Apple sem Steve Jobs. A Apple está condenada”, disse há mais de uma década para Charlie Rose da CBS.

No entanto, essa previsão não se concretizou ao longo dos anos, e a Apple continua em ascensão graças à sua constante inovação.

Imagem: Arquivo | Steve Jobs

Como era de esperar, Ellison conta com uma enorme fortuna que cresce ano após ano, graças à diversidade de seus investimentos: Inteligência Artificial, imóveis e projetos de pesquisa para retardar o envelhecimento, além de possuir uma participação significativa na Tesla.

Da mesma forma, 2023 foi particularmente notável para Ellison, que conseguiu superar Jeff Bezos em riqueza durante alguns meses, graças a um aumento de 5% nas ações da Oracle.