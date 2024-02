Dragon Ball Z: é revelada como começa a história de amor entre Krilin e Androide 18

Krilin e Número 18 é a história de amor mais bizarra de todo o Dragon Ball. A mulher era uma androide assassina, criada para matar Goku, e uma série de eventos ocorre para que essa vilã acabe do lado da Família Z e também se apaixone pelo melhor amigo de seu alvo principal.

Está louco? Não, a situação é absurda. Mas acontece e todos nós, fãs de Dragon Ball, estamos felizes pelo pequeno careca, que talvez não tenha o maior poder dos Guerreiros Z, mas ficou com uma das garotas mais bonitas da série.

Como começa esta história de amor? Todos vimos que as ações de Krilin fizeram com que a Número 18 passasse a vê-lo com bons olhos.

O primeiro acontecimento é que a mesma humanóide tem um gesto com seu futuro marido, que inicialmente foi visto como algo perturbador: ela dá um beijo na bochecha dele depois de dar uma surra brutal em Vegeta.

Depois disso, Krilin tem em suas mãos um dispositivo para destruí-la e perdoa sua vida; ele não é capaz de acionar o botão. E finalmente, após a batalha contra Cell, o próprio pequeno careca pede a Shenlong que liberte os androides desses dispositivos explosivos em seus corpos.

Isso é claramente a primeira coisa que a Número 18 vê em Krilin. Mas na série, de repente, os vemos juntos e com uma filha. O que aconteceu no meio? Este projeto dos ilustradores Salvamakoto, Blujul, Pipeesnow e Patealaluna conta como foram esses primeiros encontros entre esse casal de apaixonados.