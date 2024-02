Dragon Ball: é assim que Vegeta parece quando alcança a famosa transformação de Super Saiyajin 5

Uma brutal transformação de Vegeta em Super Saiyajin 5 está bombando na Internet. É um Fan Art de Dragon Ball, baseado na série de anime conhecida como Dragon Ball AF, que, embora não faça parte do cânone da franquia, tem designs muito bons dos personagens.

Esta ilustração de Vegeta Super Saiyajin 5 foi feita pelo designer chileno Salvamakoto. Nas redes sociais, o desenho deste artista quebrou recordes ao apresentar o personagem sob esta impressionante aparência.

A imagem mostra o príncipe saiyajin com o característico cabelo branco desta transformação, combinado com o traje tradicional de Vegeta, pêlo no peito e uma cauda da mesma cor, tudo em uma harmoniosa fusão que deixou os fãs de Dragon Ball maravilhados.

Na sua publicação, Salvamakoto compartilhou a sua experiência e a nostalgia que impulsiona a sua arte, dizendo: “Desenhei o Vegeta com esta forma tão característica de Dragon Ball AF, conhecida como Spirit Killer ou, como muitos a chamam, SSJ5. Desenhar estas transformações transporta-nos para anos em que podíamos desenhar qualquer coisa relacionada com Dragon Ball Z que nos viesse à mente (fusões, transformações e assim). Naquela época, não havia conteúdo oficial da série e tudo o que estava disponível na internet era obra de entusiastas“.

A revelação desta nova interpretação desencadeou uma onda de comentários entusiasmados nas redes sociais, com os fãs expressando sua admiração pela habilidade de Salvamakoto em capturar a essência de Dragon Ball AF e evocar memórias de uma época em que a criatividade dos fãs moldava novas e emocionantes possibilidades dentro do universo de Dragon Ball.