Como um furão se tornou um herói após ser colocado em um acelerador de partículas

Walter Pelczarski com Felicia. Foto: Fermilab

Histórias curiosas no mundo da ciência são abundantes, especialmente quando envolvem animais em experimentos. E este não é exceção.

O evento ocorreu em 1967, no Laboratório Nacional de Aceleradores (NAL, conhecido como Fermilab), sob a direção de Bob Wilson, que se envolveu em um projeto importante: construir o maior acelerador de partículas do mundo em Illinois.

O que tem a ver um furão?

Este projeto teve um orçamento de 250 milhões de dólares, prometendo revolucionar a física de partículas com um sincrotrão de prótons de 200 gigaelectronvolts.

Enquanto a rapidez marcava o processo de instalação dos ímãs necessários para direcionar e focar o feixe de partículas no Anel Principal, um acelerador circular de 6,5 quilômetros, a teoria e a prática se encontraram cara a cara.

Em abril de 1971, após a conclusão da instalação dos ímãs, surgiu um problema: curtos-circuitos em dois ímãs, colocando em risco o cronograma do projeto.

Como resultado, a equipe decidiu trabalhar em turnos contínuos e até nos fins de semana, tudo para substituir os ímãs afetados e continuar os testes, mas o problema persistia e eles já haviam precisado trocar cerca de 35% dos ímãs.

Até que eles tiveram uma solução pouco ortodoxa: usar um furão, chamado Felicia, para limpar os resíduos metálicos espalhados ao longo do anel principal.

Furão Fred Foto: AFP Acelerador de partículas

O resultado?

Esta ideia, proposta pelo físico Ryuji Yamada e executada com a ajuda de um engenheiro inglês, Bob Sheldon, provou ser uma decisão inesperada mas eficaz na história do Fermilab.

Encontraram-na através da Granja de Caça e Pele Selvagem em Gaylord, localizada em Minnesota, que a vendeu por 35 dólares. Felicia era tão pequena que media apenas cerca de 38 cm. Era fêmea e tinha a pelagem marrom com preto, juntamente com algumas manchas brancas em seu rosto.

Assim, inspirado por uma técnica de caça inglesa, a equipe do Fermilab implementou a ideia de usar Felicia para limpar as lascas de aço inoxidável dispersas no acelerador, um resíduo dos trabalhos anteriores.

A breve colaboração de Felicia

Com uma coleira e uma fralda, Felicia foi treinada para percorrer os tubos do Laboratório de Mesones, arrastando uma corda que era usada para limpar os tubos com um cotonete.

Mas apesar dos esforços e do carinho da equipe por Felicia, a solução definitiva para o problema do Main Ring veio de um "furão magnético" projetado pelo engenheiro Hans Kautzky.

Este dispositivo era disparado através de tubos com ar comprimido e equipado com um ímã permanente, e conseguiu limpar completamente o acelerador.

Em março de 1972, o acelerador finalmente atingiu a energia de design de 200 GeV, sendo um marco na história da física de partículas.

Entretanto, Felicia se retirou para uma vida mais tranquila até seu falecimento em maio de 1972, deixando para trás uma história de colaboração entre humanos e animais na ciência.