5 fatos sobre Plutão que talvez você não conhecia

Durante 76 anos, Plutão foi considerado um dos planetas do sistema solar. Era o mais distante dos 9, e até alguns anos atrás era um corpo celeste cheio de mistérios e maravilhas.

E foi apenas em 2006 que Plutão, localizado a cerca de 5.916 milhões de quilômetros do Sol, passou a ser classificado como um planeta anão.

Claro que continuou sendo objeto de estudo, graças à sua grande distância e temperaturas geladas de até -200 °C.

Tanto que em 2015 a missão New Horizons, lançada originalmente em 2006, revelou vários dados para entender melhor este distante vizinho.

Redescoberta do planeta anão

Plutão foi descoberto em 1930 por Clyde William Tombaugh e ocupou o lugar do nono planeta do sistema solar até 2006, quando foi reclassificado como planeta anão pela União Astronômica Internacional.

Aquela decisão foi baseada em três critérios específicos para a definição de um planeta, dos quais Plutão só cumpre dois: Orbitar o Sol e ser suficientemente massivo para estar rodeado por sua própria gravidade.

Mas a necessidade de uma órbita limpa foi o fator determinante para deixar de ser chamado de planeta, como a Terra ou Júpiter.

Foto: NASA.gov Plutão em comparação com a Terra

Um coração que regula o clima?

Uma das grandes descobertas após o sobrevoo da New Horizons sobre Plutão foi a revelação de um glaciar em forma de coração, conhecido como Tombaugh Regio, composto principalmente de nitrogênio congelado.

Aquele glaciar tem uma complexidade geológica importante e desempenha o papel de regular o clima e o vento no planeta anão.

Curiosamente, além de sua forma, a dinâmica deste 'coração' simula os batimentos ao bombear ventos através da superfície de Plutão.

Foto: AFP. Imagen Por: NASA

O lado escuro de Plutão

Esta área do planeta anão é iluminada indiretamente pela luz refletida de sua lua Caronte, e só pôde ser investigada através de imagens reconstruídas.

O resultado? Descobrir uma diversidade geológica e, possivelmente, a presença de mais gelo de nitrogênio ou metano.

"Os futuros instrumentos da Terra poderiam verificar a imagem da equipe e confirmar suas outras suspeitas, mas exigiriam que o Hemisfério Sul de Plutão estivesse sob a luz do Sol, algo que não ocorrerá em quase 100 anos," afirmou a NASA em 2021.

Caronte NASA/JHUAPL(SWRI

Um oceano escondido sob a superfície

No seu momento, as imagens capturadas pelo New Horizons sugeriram a existência de um oceano subterrâneo em Plutão, especificamente sob a bacia de Sputnik Planitia.

Esta teoria reforçaria a possibilidade de ambientes aquáticos em corpos celestes distantes e frios, ampliando a esperança de encontrar vida além da Terra.

"Se for verdade, o oceano poderia até mesmo estar maduro para a existência de vida. Observações da água que provavelmente brotou do oceano no lado próximo mostram que é vermelha, indicando que está tingida com moléculas orgânicas. Embora isso possa parecer impossível em um mundo como Plutão, experimentos de laboratório demonstraram que a radiação semelhante ao vento solar ou aos raios cósmicos pode criar matéria orgânica complexa de cor marrom-avermelhada", explicaram na revista Nature.

Oceano de Plutão NASA

Vulcões de gelo

Finalmente, estudos recentes revelaram atividade criovulcânica em Plutão. Ou seja, erupções que teriam expelido água e outros compostos em estado líquido ou gasoso que congelam ao entrar em contato com o ambiente extremamente frio.

O referido processo, chamado criovulcanismo, sugere uma atividade geológica constante e possivelmente recente, redefinindo nossa percepção deste mundo frio e distante.