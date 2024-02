Estes são os hábitos mais comuns dos magnatas da tecnologia

No mundo empresarial, os executivos de alto escalão raramente descansam. Embora seja reconhecido que dormir é uma necessidade biológica, várias pesquisas destacaram a importância de dormir horas suficientes, geralmente entre 7 e 9, embora algumas pessoas possam precisar de menos.

O Wall Street Journal cunhou o termo "elite insone" para descrever uma pequena porcentagem de pessoas que, devido a uma mutação genética, funcionam perfeitamente com menos horas de sono.

No entanto, a Universidade de Oxford indica que tanto a privação quanto o excesso de sono podem prejudicar a cognição e aumentar o risco de demência, algo que deve ser avaliado caso a caso.

No Vale do Silício, essa importância do sono é bem conhecida. Elon Musk, famoso por sua alta ética de trabalho, é um exemplo emblemático de alguém que dorme pouco e mal.

Embora tenha admitido ter horários irregulares e passar noites no escritório, ele reconheceu publicamente que a falta de sono afeta sua produtividade. Jeff Bezos, criador da Amazon, prioriza um descanso completo e busca dormir oito horas para manter sua produtividade e estado de espírito.

O mesmo acontece com Mark Zuckerberg, CEO da Meta, que é um esportista disciplinado e garante dormir oito horas, inclusive monitorando seu sono com tecnologias como o Oura Ring. Bill Gates, por sua vez, nem sempre dormiu o suficiente.

Ele reconheceu em seu próprio podcast que por anos sacrificou o sono para trabalhar mais horas, o que afetou sua saúde. Atualmente, ele dorme sete horas por dia, aprendendo a cuidar melhor de seu descanso.