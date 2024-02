Como os cães e gatos parecerão em 10 mil anos, de acordo com a Inteligência Artificial

Cientistas, geneticistas e veterinários da Basepaws usaram a IA para visualizar como seriam a aparência de cães e gatos no futuro, a fim de estudar sua saúde e tratamentos que poderiam ajudar a adaptar os animais de estimação às mudanças climáticas previstas nos próximos milênios.

Para entrar em contexto, a Basepaws é uma empresa que oferece testes de DNA para gatos e cães. Mas não só isso, eles também fornecem informações sobre a saúde, comportamento e características físicas do seu animal de estimação.

Com apenas uma amostra de saliva, a Basepaws pode analisar o DNA do seu animal de estimação e fornecer um relatório detalhado sobre sua linhagem, possíveis doenças genéticas e traços de personalidade.

Além disso, Basepaws possui um banco de dados em constante crescimento de informações genéticas do seu animal de estimação, o que significa que quanto mais pessoas participarem dos testes, mais precisa será a informação que eles podem fornecer.

Animais de estimação também fazem parte da nossa família (Freepik)

Por que é importante conhecer essas informações sobre o seu animal de estimação? Bem, em primeiro lugar, isso pode ajudá-lo a tomar decisões informadas sobre a saúde e o bem-estar do seu fiel companheiro. Por exemplo, se você sabe que seu animal de estimação tem uma predisposição genética para certas doenças, você pode tomar medidas preventivas para mantê-lo saudável.

Também pode ser útil para conhecer melhor a personalidade do seu animal de estimação e adaptar o seu ambiente para satisfazer suas necessidades específicas.

O estudo do médico veterinário responsável, Dr. Ernie Ward, considerou possíveis cenários que poderiam ocorrer: ‘Aquecimento global’ e uma ‘Nova era do gelo’. Embora, é claro, essas previsões sejam apenas um exercício especulativo e não se fala que acontecerão em curto prazo, isso permite ao leitor e aos amantes dos animais conhecer um pouco mais sobre as mudanças genéticas que os animais de estimação poderiam ter em um futuro muito distante.

Assim é como os animais de estimação poderiam parecer durante o aquecimento global

Esta é a aparência de cães e gatos daqui a 10 mil anos, segundo Inteligência Artificial Captura de tela

Assim seriam os animais em uma nova era do gelo