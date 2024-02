Cientistas captam a explosão solar mais potente deste ciclo do Sol

Um flare solar de magnitude X3.3, o mais intenso desde abril de 2023, atingiu a Terra em 9 de fevereiro, causando interrupções nas comunicações de rádio de alta frequência na América do Sul, África e no Atlântico Sul. O flare também causou auroras boreais visíveis em latitudes mais baixas do que o normal.

A labareda, que atingiu seu pico às 13:14 UTC, originou-se na região ativa solar NOAA AR3217. De acordo com a NASA, as labaredas de classe X são as mais intensas na escala de classificação de labaredas solares, com X9 sendo a mais potente.

Imagens capturadas pelos instrumentos da NASA, registram o momento exato em que esta ejeção de massa coronal aparece, o que para a Terra significa golpes de radiação que afetam as ferramentas e serviços de comunicação do nosso planeta.

Assim é como as imagens parecem, de acordo com a publicação da equipe de Universo Recóndito.

Repercussões das ejeções solares

Interrupções nas comunicações por rádio: A explosão ionizou a atmosfera terrestre, o que dificultou a propagação das ondas de rádio de alta frequência. Isso causou interrupções nas comunicações por rádio entre aviões, navios e estações terrestres nas regiões afetadas.

Auroras boreais: As partículas carregadas da erupção solar interagiram com o campo magnético terrestre, criando auroras boreais visíveis em latitudes mais baixas do que o normal. Foram relatadas avistamentos de auroras no norte da Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e sul do Brasil.

Felizmente, a erupção solar não causou danos significativos aos satélites ou às redes elétricas. No entanto, é um lembrete da necessidade de proteger a infraestrutura crítica de eventos espaciais, como as erupções solares.