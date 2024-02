Cavaleiros do Zodíaco: Inteligência artificial cria uma versão mais realista de Ágora de Lótus

No mundo dos Cavaleiros do Zodíaco, a inteligência artificial de Midjourney recriou Ágora de Lótus, o Santo da constelação de Lótus. Ágora, juntamente com Shiva de Pavão, é discípulo de Shaka de Virgem e aparece exclusivamente no anime.

O personagem é caracterizado por sua fervorosa crença em Shaka como um deus entre os homens, considerando suas palavras e ordens como inabaláveis.

Convencido da legitimidade do Patriarca, Ágora se apresenta como um indivíduo cruel, vaidoso e cínico, oferecendo uma versão pervertida do pensamento budista, com uma compaixão manchada de crueldade.

Durante seu confronto com o Santo de Fênix, sua serenidade adquirida pelo aprendizado desaparece gradualmente. Em combate ao lado de Shiva, ele demonstra uma sincronização perfeita, revelando-se como um guerreiro experiente e perigoso devido à complexidade de seus ataques.

Ágora de Lótus feito por IA

Agora - Midjourney

A inteligência artificial da Midjourney imaginou Ágora com trajes roxos, cabelos longos e avermelhados, e olhos azuis. Em algumas representações visuais, a IA lhe atribuiu uma coroa, adicionando um toque distintivo à recriação do personagem.

Esta visão proporciona uma representação visual única e distintiva de Ágora de Lótus, capturando sua essência e personalidade no mundo dos Cavaleiros do Zodíaco.