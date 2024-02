Broly de Dragon Ball Z vs Broly de Dragon Ball Super: qual é o melhor?

Akira Toriyama deu vida a uma ampla gama de personagens memoráveis ao longo dos anos, mas alguns deles perderam relevância com o tempo.

Um dos personagens mais lembrados é o poderoso Broly de Dragon Ball Z, conhecido como o lendário Super Saiyajin e um dos vilões mais formidáveis que Goku e os Guerreiros Z já enfrentaram.

No entanto, para decepção de muitos fãs, Broly foi excluído do Dragon Ball Super e seu design e história tiveram que ser reinventados. Embora essa decisão tenha sido bem recebida por alguns seguidores, o Broly do Dragon Ball Super é realmente melhor do que seu antecessor?

A resposta é um tanto ambígua, e aqui explicaremos o porquê.

O Broly de Dragon Ball Super oferece uma história e desenvolvimento de personagem mais profundos, explorando aspectos de seu passado e motivações que antes não haviam sido explorados.

No entanto, o seu design não consegue capturar a mesma imponência e presença que tinha em Dragon Ball Z. Embora o novo Broly tenha seus méritos, alguns aspectos não conseguem convencer o público completamente.

O Broly original de Dragon Ball Z se destacava pelo seu design imponente e olhar sério, refletindo seu imenso poder e natureza imprevisível. Sua forma Berserk, em particular, transmitia uma sensação de perigo iminente que o tornava temível.

Se pudesse encontrar um ponto intermediário entre os dois designs, talvez se alcançasse a perfeição.

Em resumo, embora o Broly de Dragon Ball Super tenha seus méritos em termos de desenvolvimento de personagem, o design imponente e a presença intimidante do Broly original de Dragon Ball Z ainda são insuperáveis na mente de muitos fãs.