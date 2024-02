Rascunhos originais de Akira Toriyama revelam como Gohan adulto seria

Depois do final do arco de Cell e os Androides de Dragon Ball Z, Gohan cresce e todos pensamos que ele se transformaria no protetor do universo. No entanto, sua aparência e seu poder tomam um caminho muito diferente do que todos estávamos esperando.

Gohan, após a batalha contra Cell, abandona os treinamentos de artes marciais e volta a dormir seu verdadeiro e surpreendente poder. O design é muito diferente do que vimos quando era criança e adolescente. Seu cabelo é muito mais curto do que antes e sua vestimenta é a de um universitário.

Mas na realidade, as coisas seriam diferentes, de acordo com a imaginação de Akira Toriyama revelada nos esboços originais do personagem, que nunca chegamos a ver no mangá ou no anime.

Esboços originais do Gohan Dragon Ball

Existem diferentes versões, algumas mais bobas do que a original que apareceu na série. Mas há uma que se destaca acima de todas: a homenagem a Trunks.

Akira Toriyama pensou em Gohan dando honras ao guerreiro do futuro, encarregado de mudar a realidade em que vive, onde apesar da morte de seu pai, é um planeta onde reina a paz e a tranquilidade.

Você viu o mesmo casaco do Trunks e a camiseta preta; também as mesmas calças. Como os designs são apenas rascunhos, eles não têm o logotipo da Corporação Cápsula, mas se fossem adiante, com certeza ele os teria usado, também como uma homenagem à Bulma do futuro, responsável por fabricar a máquina do tempo.