Ranma 1/2 transforma Shampoo na waifu perfeita com essa cosplay

Ranma 1/2 é um dos animes que marcou gerações completas de meninas e meninos na América Latina, especialmente no México. Portanto, é uma agradável surpresa ver que essa saga continua ressurgindo na rede graças a um fluxo constante de adoráveis tributos cosplay em homenagem a Shampoo, um de seus personagens mais icônicos, e outros membros do elenco.

Na reta final da década de 1990, o México viveu uma era dourada entre os amantes de anime, pois os canais de TV aberta foram capazes de reunir uma programação mais do que interessante, com algumas das séries mais fascinantes da década anterior coexistindo em grades de programação imperdíveis.

É assim que Ranma 1/2, pelo menos no caso do México, convivia junto com Dragon Ball Z, Mikami e até mesmo Saint Seiya, para aqueles que estavam dispostos a pular entre canais. Fenômeno que se repetiu em alguns outros territórios ao sul do continente, explicando assim a existência de obras como toda a arte de Salvamakoto.

No entanto, assim como a obra de Masami Kurumada, Ranma 1/2 na América Latina foi alvo de duras críticas e atos de censura por parte de setores conservadores e alguns pais, argumentando que sua trama e o detalhe da mudança de sexo poderiam incitar todo tipo de comportamentos ou confundir as crianças.

Foi um fenômeno vivido intensamente neste continente, mas em outros territórios, onde o anime não era tão imensamente popular, as coisas eram levadas mais levemente. É por isso que às vezes nos deparamos com algumas obras muito interessantes de Fan Art e cosplay em lugares inesperados.

Assim como acontece com o caso que compartilhamos hoje.

Waifu perfeita

Existe no Deviant Art uma artista de cosplay conhecida pelo nome de Misamon. Embora esta plataforma não seja tão famosa na América Latina, na Europa ela continua sendo uma referência para a comunidade dedicada a essa arte complexa.

É por isso que a garota se tornou, à sua maneira e dentro desta rede social, uma referência obrigatória para a comunidade local daquele território.

Shampoo Fanart de Ranma 1/2

Misamon tem um catálogo de trabalho variado, pois também possui sessões dedicadas à moda e maquiagem, mas seu trabalho exclusivamente focado em cosplay é muito chamativo.

Devido ao fato de que ele tem uma variedade de abordagens muito interessantes, onde ele escolhe emular cada detalhe do design original do personagem ao qual ele presta homenagem, ou, pelo contrário, dá a ele alguns detalhes andróginos que o tornam único.

Este é o caso de sua sessão em homenagem a Ranma 1/2, onde ele transforma Shampoo em uma waifu inquietante com traços faciais que não são resultado de maquiagem, para mostrar a beleza natural da personagem.

Trata-se de uma sessão de cosplay em homenagem a Shampoo com um toque diferente do que costumamos ver aqui na América Latina ou até mesmo no Oriente. Mas vale muito a pena admirar o talento desta artista.