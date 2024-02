Piloto revela como foi ver um OVNI gigante no México

Piloto mexicano revela como foi ver um OVNI no México (Captura de pantalla )

O TikTok é uma das plataformas mais utilizadas em todo o mundo. Milhões de pessoas acessam este portal para assistir a vídeos que abordam uma infinidade de temas. Entre todas as publicações, nas últimas horas começou a se popularizar a revelação feita por um piloto mexicano ao avistar um OVNI em território mexicano.

A conta 'Los Secretos Revelados' publicou a conversa que o piloto teve com um criador de conteúdo: "Um OVNI não é um maldito marciano, é algo não identificado, o problema é que as pessoas associam OVNI com marciano, algo que vai te devorar, então não, é algo que está lá e ninguém sabe o que é".

O entrevistado detalhou que o tamanho do OVNI era muito grande, "como o dobro de Querétaro". Ao descobrir isso, o homem relatou o fato para saber se era algum satélite ou outra aeronave, mas ele foi o primeiro a fazer um relatório.

"Entra um avião da Iberia e disseram que também estavam vendo, então entra outro avião de outra empresa e dizem que também. Existem muitas histórias disso porque muitos pilotos veem", continuou.

O piloto contou sua teoria: “tratava-se de alguma tecnologia humana, duvido que fosse algo que veio nos encontrar”. Até o momento, a gravação dos fatos acumula mais de quatro milhões de reproduções no portal chinês, onde se podem ler comentários como “projeto blue beam, não se deixem enganar”, “como se chama o piloto?? para seguir seus tiktoks” ou “Que descaramento dos OVNIs, ou seja, já desçam e digam olá”.